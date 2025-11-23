Gaspar Campos, tras el Huesca - Sporting de Gijón: «Tenemos que ponernos las pilas» Curbelo, que fue una de las novedades en el once inicial, afirma que «da rabia porque generamos peligro pese al mal partido que hicimos»

Las caras tanto de Gaspar Campos como de Eric Curbelo reflejaban el mal momento en el que se encuentra el Sporting. «Me voy con una sensación muy mala por cómo se dio el partido. No salimos como teníamos que salir», aseguró el canterano nada más salir del vestuario.

El rojiblanco lamentó que «cuando tienes ocasiones y no las aprovechas, es lo que pude pasar, que el rival te puede marcar». Lo peor para los futbolistas es que se vuelven a repetir los mensajes del pasado fin de semana en cuanto a los primeros minutos de juego. «Hay que salir más concentrados y aprovechar las oportunidades porque no es normal, fuera de casa, tener tantas opciones», lamentó.

A Gaspar, al igual que a Borja Jiménez, no le quedó más remedio que reconocer que »los penaltis fueron dos manos claras, pero la primera viene de un rechace de un saque de esquina y la segunda de un mal despeje».

«Estuvimos incómodos como pasó ante el Mirandés, aunque creo que en la segunda parte atacamos mejor»

Incidió el canterano en las acciones de gol erradas por el equipo. «Es normal que pierdas cuando tienes tantas ocasiones claras y no eres capaz de materializarlas, pero cuando digo claras son jugadas en el área pequeña», subrayó. Antes de subirse al autocar, fue autocrítico: «Tenemos que mirarnos el ombligo y ponernos las pilas».

Por otro lado, Eric Curbelo se puso ante los micrófonos par analizar la derrota. «La sensación es que nos pudimos ir con empate en el marcador al descanso. Da rabia porque generamos peligro pese al mal partido».

Como defensa, se refirió a las manos de Gelabert y Perrin. «Los penaltis tratamos de evitarlos con las manos atrás, pero nos tocaron dos. Es una lástima porque en la segunda parte estuvimos mejor que en la primera».

También se le preguntó al zaguero por su titularidad después de tanto tiempo marcado por las lesiones. «Es casi inevitable que uno piense en no recaer, pero por momentos me sentí muy bien en el campo. Lo que pasa es que se me hizo un poco largo», expuso Curbelo.

