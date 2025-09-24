Sporting | Gelabert: «No vamos a ganar nada si estamos pensando todo el rato en lo de Almería» «Vimos las jugadas cuando terminó el partido, que íbamos más calientes», reconoce el palentino, quien, no obstante, solicita dar «carpetazo» a la polémica arbitral. También reconoce que en la mediapunta se encuentra «más liberado»

Javier Barrio Gijón Miércoles, 24 de septiembre 2025, 14:16 Comenta Compartir

«El vestuario está intentando remar», prometió este mediodía César Gelabert, ganador del premio al 'Jugador Cinco Estrellas' correspondiente al mes de agosto que entrega la cervecera Mahou. El mediapunta reconoció que la racha actual del equipo es negativa, pero recordó, al mismo tiempo, que la Liga acaba de empezar.

«Sabemos que llevamos poco tiempo de liga y al final han sido tres victorias y las derrotas seguidas, pero creo que en estos tres últimos partidos hemos tenido la sensación de que hemos podido sumar más y hemos tenido oportunidades para hacer más goles. Hay que seguir trabajando todos en la misma dirección», subrayó el futbolista del Real Sporting de Gijón, el máximo goleador del equipo con tres tantos.

De lo que quiso pasar página Gelabert fue de lo sucedido en Almería, con el polémico arbitraje del madrileño Manuel Ángel Pérez. «Vimos las jugadas cuando terminó el partido, que íbamos más calientes», deslizó el futbolista palentino, quien, en todo caso, sostuvo que «hay que dar carpetazo a lo sucedido en Almería porque no nos va a servir de nada».

En esa línea, el futbolista del Real Sporting de Gijón recordó que «la gente que está expulsada, está expulsada, y se va a perder el partido». No hay vuelta de hoja, machacó. «No vamos a ganar nada si estamos pensando todo el rato en lo que pasó en Almería. Queremos los tres puntos contra el Albacete y es lo que tenemos que hacer, seguir adelante y no pensar en lo que ocurrió el fin de semana», aseguró, instando a todo el mundo a pensar en el partido del domingo ante el Albacete.

Tuvo un último recuerdo para el encuentro de Almería, que ha alargado la mala racha del equipo a tres derrotas consecutivas, pero en un partido muy condicionado por la actuación arbitral, puesto que el Sporting terminó sin Guille Rosas ni Álex Corredera, expulsados ambos por doble amarilla: «Al principio estábamos dolidos porque creo que hasta el minuto 55 hicimos un partido bastante bueno para llevarnos algo. Pasó lo que pasó, la expulsión de Guille nos perjudicó mucho y, a partir de ahí, intentamos sacar algún punto posible, pero no lo conseguimos».

Por lo demás, tras el primer entrenamiento de preparación de este encuentro, el mediapunta, que también ha actuado en alguna ocasión como mediocentro, fue preguntado por si se veía como una opción para sustituir a Corredera, retrasando su posición en el campo. «No lo sé», se encogió de hombros. «Tenemos jugadores ahí para cubrir la baja de Corredera este fin de semana y no lo sé, no tengo ni idea», prometió.

Más tarde, Gelabert se refirió a su rol en el campo y a su cambio desde la llegada de Asier Garitano. «El año pasado estaba partiendo de la posición de 8», contextualizó sobre la etapa de Rubén Albés. Garitano, prosiguió, «me ha metido más en la mediapunta y tengo que llegar más al área». «Al jugar más ahí estoy más liberado, tengo que pisar más el área y me llegan más oportunidades para hacer gol», completó el futbolista.

También mandó un mensaje tranquilizador sobre una imagen que dejó en el primer entrenamiento de la semana, en el que notó unas molestias en el isquio, pero confirmó que está disponible para el domingo. «He tenido un poco de molestia en el isquio del último partido, pero ahora estoy mejor. He estado un poco tocado, pero ya estoy bien», confirmó, mirando ya con ambición al domingo: «Sabemos que El Molinón es muy importante para nosotros. Tenemos ganas de volver a ganar en casa, sabemos que la gente nos está alentando y es muy importante sacar estos tres puntos».

Amadou, Loum y Curbelo

El entrenamiento de hoy, por otra parte, se inició con la gran novedad de Amadou, que completó el comienzo del entrenamiento con el grupo. Posteriormente, el delantero hizo un trabajo al margen junto a Guille Rosas y Corredera, bajas para el partido contra el Albacete, salvo que prospere algún recurso, lo que parece poco probable. Loum y Curbelo también se dejaron ver realizando carrera continua en el campo número 2.

Temas

Sporting de Gijón