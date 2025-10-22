Gelabert, tras el cambio de entrenador: «Se va ver un Sporting de Gijón valiente que puede ganar más que perder» El mediapunta del Sporting de Gijón valora la «confianza y el cariño» que transmite el cuerpo técnico de Borja Jiménez

José L. González Miércoles, 22 de octubre 2025, 15:09

César Gelabert está de dulce. El mediapunta del Sporting de Gijón explotó en el cierre de la pasada campaña y ha comenzado la presente en un gran estado de forma, anotando y asistiendo. La marcha del equipo no fue simétrica. Después de tres victorias consecutivas que lanzaron la ilusión de la afición, llegaron cinco derrotas encadenadas que pusieron fin a la estancia de Asier Garitano en Gijón. La llegada de Borja Jiménez al banquillo del equipo ha dado nuevos aires a un equipo que ha sumado dos victorias desde entonces. «Nos deja jugar con libertad y ya lo decía Dubasin el otro día, se está viendo la mejor versión de cada jugador», afirmó el palentino, que recogió el premio Trofeo Mahou como mejor jugador del equipo en septiembre, un galardón que elige la afición.

Los cambios hasta ahora en el equipo, al menos en lo que atañe a Gelabert, no han sido radicales. El mediapunta reconoció que su papel en el terreno de juego no ha sufrido una «gran modificación», pero sí que se ha visto a un equipo más alegre. «En la segunda parte contra el Valladolid se notó un Sporting más vertical, certero, con más combinación. Nos transmite confianza y cariño con un poco de orden. Se va a ver un Sporting valiente que puede ganar más que perder».

El mediocampista reconoció que pasar por una racha de cinco derrotas consecutivas no es sencillo. El equipo afrontó semanas «difíciles», donde es complicado «ganar confianza». La llegada del nuevo cuerpo técnico supuso una inyección de «confianza» que permitió «sacar adelante» dos partidos complicados, primero en casa contra el Racing de Santander y después en Pucela contra el Valladolid. Gelabert se encuentra además muy cómodo con dos compañeros, Juan Otero y Jonathan Dubasin, con los que ya compartió vestuario en la pasada campaña. «Son excepcionales y lo han demostrado durante años en la categoría. La gente echaba de menos los goles de Duba, pero tiene unas estadísticas asombrosas. Me entiendo bien con ellos».

La próxima piedra en el camino será la visita el domingo del Zaragoza, que llega en medio de una profunda crisis deportiva y con un nuevo entrenador, Rubén Sellés. César Gelabert apunta a la dificultad de este tipo de encuentros en los que los jugadores rivales tratan de demostrar ante el nuevo técnico. «Siempre se dice que cuando hay un entrenador nuevo hay victoria. Más avisados no podemos estar. Desde el minuto uno El Molinón va a ser una caldera», advierte un futbolista que tiene claro que el domingo «hay que sacar los tres puntos como sea».