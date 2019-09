«Cuando la gente se suelte veremos a un gran Sporting», sostiene José Alberto

«Vamos a Huesca como siempre, con la intención de hacer un buen partido, de dar continuidad a lo que vimos en la segunda mitad del domingo y en el once contra once del día de Girona. Esa es la idea que tenemos y con la que vamos a Huesca«. José Alberto se mostró este mediodía muy esperanzado ante el partido del domingo en Huesca. Justo antes de subirse al autocar y emprender viaje a Zaragoza, donde el Sporting pasará la noche de hoy y entrenará mañana, el técnico rojiblanco no se detuvo mucho en el rival. »Me preocupa mi equipo y que estemos bien. Eso es lo que más me preocupa. Hemos hecho una buena semana y el equipo va afianzándose en el trabajo y en el orden defensivo. Esperemos que la gente se libere de esa tensión y vaya demostrando el fútbol que tiene«, agregó, antes de dar un rápido vistazo al Huesca: «Es un equipo con un talento individual grande, capacidad asociativa, velocidad en circulación y tienen desequilibrio. Nos obligarán a dar nuestra mejor versión«.

José Alberto hizo un rápido resumen por este inicio de temporada, aunque aseguró que «no le doy ningún valor a estos cinco puntos«. Más adelante concluyó que »son los que tenemos, pero me habría gustado conseguir más y esa tiene que ser la mentalidad para cualquier persona que esté en el Sporting«. A renglón seguido apuntó que »vosotros sabéis mejor que yo que la segunda es larguísima y que hay que estar tranquilo con los resultados. El trabajo es muy bueno y las semanas, espectaculares, y nos toca refrendar esto con puntos«, y, recordando el partido del domingo ante un recién descendido, consideró que »en esta categoría no valen de nada los presupuestos. Los objetivos los consiguen los equipos«. Y ahí puso como ejemplo al Fuenlabrada, »con nueve puntos«, y al Mallorca del curso pasado, »que ascendió«.

Preguntado por las posibilidades de Bertín y César de subir al primer equipo, tras un buen pasado fin de semana con el filial y la debilidad en el extremo, el técnico se mostró contrariado. «¿Ha visto el partido (contra el San Sebastián de los Reyes)? Todo el mundo habla y el otro día Bertín marcó dos goles, pero jugando de delantero. Conozco perfectamente lo que se hace abajo y lo que tenemos entre manos. Conocemos lo que viene del filial y estamos abiertos a que puedan subir jugadores, pero tienen que hacer eso en el tiempo», También mostró cierto malestar cuando se le preguntó por los entrenamientos a puerta cerrada, lamentando la repercusión que había tenido una entrada que hizo esta semana Hernán sobre Damián Pérez. «No podemos dar ventaja a los rivales. Nos encanta que la gente esté cercana y entiendo que comprenden por qué hacemos las cosas. Esta semana ha habido una entrada fortuita de Hernán sobre Damián y se ha dado a entender como que era voluntaria. No ha pasado nada. Esas cosas no son buenas y no habrían salido si el entrenamiento hubiera sido a puerta cerrada«.

También se mostró irónico cuando fue cuestionado por el partido del pasado fin de semana ante el Albacete y las palabras de Babin del día anterior. «Escucho o leo alguna cosa de que los partidos tienen que ser redondos y es muy difícil que lo sean. El del otro día fue el de un equipo sólido y fiable, y, cuando llegó el momento de matar el partido, se consiguió«. Sí que asumió que »tenemos talento y calidad para mostrar más fútbol del que hemos mostrado. Cuando la gente se suelte veremos a un gran Sporting«.

En relación al cierre del mercado, José Alberto señaló que «tenemos la plantilla que tenemos y estoy contento con la plantilla que tenemos. Para mí es la mejor». Antes de concluir se refirió al arranque de Djurdjevic, que todavía no ha podido festejar, aunque mantiene el trabajo en cada partido de la anterior temporada: «Hablo mucho con él, como con todos los jugadores. Hay que estar cerca de todos y mimarlos con mucha delicadeza. 'Djuka' está haciendo un gran trabajo y Álvaro nos está aportando mucho. Los delanteros están haciendo un trabajo excelente y es importante que la segunda línea haga goles también«.