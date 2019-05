Sporting | Geraldes: «Mi prioridad es seguir en el Sporting»

«Mi prioridad es seguir en el Sporting. Siempre lo fue, siempre lo dije y sigo creyendo lo mismo». André Geraldes (Maia, Oporto, 1990) expresó ayer una vez más su deseo de continuar en Gijón la próxima temporada, siguiendo los pasos de Diego Mariño el día anterior. EL COMERCIO informaba ayer del inicio de las negociaciones entre el Sporting de Lisboa, con el que tiene contrato hasta 2021, el Sporting y sus agentes, de la firma Gestifute, la compañía del mediático Jorge Mendes, confirmando el lateral que «estoy muy feliz aquí y ahora tienen que hablar los clubes y mi representante». «No sé muchos más detalles», prolongó, «pero lo más importante es acabar bien la temporada».

Miguel Torrecilla ya trabaja la continuidad del futbolista portugués en los despachos, por el que habría intentado plantear en principio una prórroga de la cesión, como explicó este diario en las últimas horas. No obstante, el Sporting de Lisboa rehusó, priorizando la vía del traspaso, continuando la negociación. Un tercer club, en ese sentido, estaría interesado en contar con los servicios de Geraldes, convertido en un futbolista imprescindible en el once del Sporting desde la subida de José Alberto al banquillo de El Molinón. En medio de todo eso, la opinión del lateral: «Siento que se puede concretar (su continuidad en el Sporting), pero no depende solo de mí. A ver qué pasa al final».

La percepción es que la negociación no se cerrará a corto plazo, aunque el deseo del jugador lógicamente pesará mucho para decantar la balanza. Incluso el propio Geraldes fue ayer muy explícito cuando se le preguntó si elegiría al Sporting antes que a un club de la Primera División de Portugal: «Sí, por todo», replicó sin muchas dudas. «Porque es un gran club, tiene una gran afición y juega por cosas grandes, por subir a Primera en este caso, y estoy muy bien aquí», dijo. En otro gesto bastante simbólico, el defensa portugués colgó un par de horas después de su comparecencia en Mareo una imagen en su cuenta de 'Twitter' de un partido en El Molinón con la indumentaria del Sporting.

Al mismo tiempo, el luso, que lleva disputados 2.566 minutos esta temporada, quiso ser respetuoso con los tiempos de la negociación, manteniéndose en un segundo plano. «Entre el Sporting y el Sporting de Lisboa sabrán y mi representante también está en eso. Yo no pinto mucho ahí. Tengo que hacer mi trabajo dentro del campo y al final de la temporada veremos qué puede pasar», explicó, reiterando que «me encuentro muy bien aquí, estoy muy feliz y mi familia, también. Por mí, me vendría bien seguir aquí».

Aparcada su continuidad, con el Sporting buscando equilibrio a todas sus operaciones para no desajustar el tope salarial, Geraldes focalizó su atención en el desenlace de la temporada. No dio la batalla por perdida, a la espera de que caiga la cuchilla de la guillotina matemática, asumiendo que «todavía hay margen, aunque sabemos que es muy complicado, pero tenemos el deber de intentarlo hasta el final». El sentimiento que verbaliza buena parte del vestuario es ese; firmar un desenlace del curso decoroso por si las moscas, aunque, con siete puntos de diferencia, las sensaciones se acercan más a las de un final de temporada anticipado que a otra cosa.

«Llevábamos un tiempo jugando finales», observó el lateral portugués para valorar el desinfle del equipo en los últimos partidos. «Si ganábamos, estábamos en el mismo sitio, pero si perdíamos dos puntos, quedábamos lejos», constató con cierta resignación, especialmente por los pinchazos en El Molinón: «En los dos últimos partidos en casa nos dejamos dos empates. En casa no podíamos fallar y al final lo hicimos». Ese resquemor le impidió dar por buena totalmente su actuación individual a lo largo de todo el curso: «A nivel personal estoy contento, pero cambiaba eso por estar en los puestos de más arriba».

El Lugo, en ese sentido, acentuó esa caída del Sporting, sin opciones virtuales de meter baza por el 'play off' a falta de cuatro jornadas. «Sabíamos que necesitábamos ganar y que era un partido importante. Creo que lo demostramos en el primer tiempo, pero nos faltó clarificar en los últimos metros», expuso. «En el segundo tiempo seguimos bien, pero a partir del minuto 70 nos precipitamos y empezamos a poner balones arriba. Fue complicado», añadió.

Álex Pérez y Babin

La negociación por Geraldes forma parte de la intención del club de amarrar a los futbolistas que más peso están teniendo en el esquema de José Alberto. También está en estudio Mathieu Peybernes, con una situación muy similar a la de Geraldes, aunque la opción de compra del francés es superior y el club analiza distintas fórmulas para encajar su continuidad. El que se da por perdido, en ese sentido, es Babin, quien no continuará casi con toda seguridad la próxima temporada, con una diferencia importante entre la propuesta y las pretensiones del internacional por Martinica, que tiene opciones del fútbol español y del extranjero.

En el club también se da por hecho que Álex Pérez no continuará, pese a ser un futbolista muy valorado en su momento por el alto compromiso mostrado en el Sporting, su carácter y su personalidad. La temporada pasada, de hecho, fue pieza clave en el equipo que logró alcanzar el 'play off' de ascenso a Primera. En ese sentido, los mayores movimientos del Sporting afectarán a la defensa, en la que solo Molinero tiene contrato en vigor de los futbolistas titulares, con Canella, en los últimos meses de su contrato.