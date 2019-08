Sporting Gragera: «El corte de pelo me tocó por una novatada» J. C. Tuero «Ahora espero que le toque a Morilla», dice el canterano ANDRÉS MENÉNDEZ Viernes, 2 agosto 2019, 15:13

Sorprendió a todos con su nuevo 'look' afeitado al cero. Tenía una explicación. José Gragera, uno de los más jóvenes en esta pretemporada rojiblanca, explicó su corte de pelo. «Me tocó por ser una novatada. Es un corte radical y no me lo esperaba», aseguró, antes de referirse a Pelayo Morilla, enrolado con España Sub 20. «Espero que le toque a él», bromeó Gragera.

Además, el centrocampista fue muy positivo con el futuro de la cantera y el papel que está adquiriendo en el proyecto. «Es verdad que poco a poco hay más jugadores del filial. Yo presento mis condiciones y lucho por estar ahí, aunque admitiré el rol que me toque», concluyó, antes de elogiar los fichajes de Javi Fuego y Manu García, que considera «un privilegio».