Gragera: «Sería un sueño debutar con el Sporting» Gragera presiona a Carmona en un entrenamiento. / Arnaldo García «¿El Oviedo? Cada uno tiene que pensar cómo ha hecho sus temporada y no depender de nadie», recuerda el canterano respecto al partido ante el Cádiz JAVIER BARRIO Gijón Miércoles, 5 junio 2019, 13:05

José Gragera, mediocentro de 19 años que se encuentra en la dinámica del primer equipo en estas últimas semanas, con posibilidades de debutar el sábado ante el Cádiz, reconoció este mediodía que para él «sería un sueño debutar con el Sporting«, incidiendo en que »llevo desde los tres años yendo a El Molinón«.

Gragera llamó su atención sobre la exigencia de los entrenamientos con el primer equipo, en los que «el balón va más rápido y se nota». En esa línea, el joven mediocentro agradeció el crédito depositado por José Alberto en él, al reconocer que «siento que tiene confianza en mí».

Preguntado por su perfil, justo antes de reconocer como sus ídolos a Busquets y Parejo o, en el Sporting, a Rivera y Sergio, Gragera explicó que «me gusta trabajar para el equipo, asociarme y estar cómodo con la pelota». Más adelante confesó que ayer había estado viendo el duelo del Cádiz junto a su padre: «Nos estuvimos fijando en los medios centro por si tuviera que jugar ver por dónde les podemos meter mano».

En relación a la circunstancia que ha llevado al Oviedo a, entre otros resultados, depender del Sporting para exprimir sus opciones de entrar en el 'play off', el canterano le restó importancia: «No comentamos nada, lo que tenga que pasar que pase. No vamos a especular con nada. El que haya hecho su temporada tiene que pensar cómo la ha hecho y no depender de nadie».