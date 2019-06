«Sería una gran noticia que volviera Javi Fuego» 01:00 José Alberto, en la grada. / A. G. «Es un portento físico. Está en un estado que ya lo quisieran muchos jugadores de 20 años» J. BARRIO Domingo, 16 junio 2019, 03:30

-¿Para usted es importante que haya más asturianos en el equipo?

-El sentimiento de pertenencia, compromiso e implicación de cualquier jugador que se haya formado aquí es muy importante. Es un plus. Está claro que es una de las premisas, pero hay situaciones que no son sencillas. Las aspiraciones que tienen en los contratos con sus clubes nos hace imposible poder tenerlos.

-¿Busca personalidad y liderazgo?

-He escuchado mucho sobre personalidad y liderazgo. Cuantos más jugadores de ese perfil tengamos, mejor, aunque no es fácil encontrarlos. Pero está claro que estamos en la búsqueda de lo mejor que podamos traer para elevar el nivel y, en ese sentido, el buscar liderazgo y gente con carácter es una de las prioridades. Además, me gusta ese tipo de jugador. Yo soy así también (sonríe).

-¿Ha hablado con Javi Fuego?

-He hablado con él porque hablamos todos los veranos. Tengo relación con Javi desde hace muchos años. Ha ido a la Selección Asturiana con mi hermano (el exjugador Dani López), aunque se sacan dos años. Veía jugar a uno primero y a otro después.

-Es el objetivo número uno...

-Javi tiene un nivel espectacular y solo hay que ver la cantidad de partidos que tiene en Primera. Es un jugador con liderazgo, personalidad, que ha pasado por situaciones difíciles y ha salido airoso de todas ellas. Si pudiera venir, nos aportaría muchas cosas dentro del campo y también fuera, ayudando a crecer a los más jóvenes. Sería una grandísima noticia que pudiera estar con nosotros la próxima temporada.

-Tengo la impresión de que la edad, en este caso, no es un debate.

-Creo que Javi tiene ofertas de Primera. Con eso lo digo todo. Está a un nivel increíble, sobre todo si le respetan las lesiones, aunque eso no va con la edad. Se puede lesionar uno de 25. Es un portento físico, un profesional como la copa de un pino. Está en un estado físico que ya lo quisieran muchos jugadores de 20 años.

-¿Es optimista?

-(Sonríe). Soy optimista siempre. Ojalá pueda venir. Sería una pieza muy importante. Me encantaría que pudiera estar con nosotros.

-¿Y Borja López?

-Fui segundo entrenador suyo en el cadete B, con Marco Canal, cuando empecé. Lo conozco bien. Tuvo una lesión grave que cortó un poco su proyección, pero en estas dos temporadas en Croacia ha ofrecido un buen nivel. Estamos con los ojos abiertos para nuestra gente, esa que está por el mundo y es sportinguista. Borja podría encajar, pero tiene contrato.

-¿A Geraldes lo da por perdido?

-Está más complicado, pero por perdido, hasta que no se cierre todo, no se puede dar a nadie. Pero es una situación difícil, sí.

-¿A Bogdan lo ve en pretemporada?

-Podría estar en función de si el lateral derecho que vayamos a incorporar viene o no antes de iniciar los entrenamientos. Si estuviéramos solo con Molinero, Bogdan sería un jugador que sabemos el nivel que tiene y que conocemos bien. Podría estar.

-¿Para usted era fundamental que siguiera Babin?

-Era importante. Tuvo una muy buena temporada. Tiene un conocimiento importante de la categoría y de su posición. Este año ha estado a un nivel buenísimo.

-¿Sabe algo ya de Canella?

-Tuve una conversación privada con él. Sé qué opinión tiene y hay que esperar a ver si se arregla su situación.

-¿Le han decepcionado futbolistas como Blackman o Ivi López? La impresión desde fuera es negativa.

-En el plano individual, en ese sentido, no voy a valorar ningún jugador.

-¿Qué idea tiene con Neftali?

-Vamos a ver cómo está. Es un jugador con unas condiciones especiales: joven, potente, con buen disparo y una buena conducción. Tiene buenas características, pero esta temporada le han faltado muchos minutos para crecer. Es importante que se acople a lo que queremos. Si lo conseguimos será un jugador a tener en cuenta.

-¿En qué posición?

-Para jugar en punta, aunque por sus características podría actuar en banda perfectamente. En el uno contra uno es un futbolista difícil de parar. Veremos, pero en mi dibujo está en la posición de '9', aunque la idea también es ver si finalmente incorporamos otro jugador o no.

-¿Le han tanteado otros clubes?

-Siempre hay cosas, pero estoy en el sitio que quiero: en mi casa. Tengo la ilusión de empezar un proyecto y hacerlo propio, y de hacer disfrutar a nuestra gente. Ha sido una temporada dura, pero tenemos la oportunidad de, juntos, hacer algo grande.