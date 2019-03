Más grietas en la retaguardia del Sporting Babin sufre una rotura en los isquiotibiales derechos y estará tres semanas de baja ANDRÉS MAESE Viernes, 1 marzo 2019, 03:27

En el momento más bajo de los últimos años para el Sporting, con el equipo perdido en Segunda División a once puntos del sexto clasificado, José Alberto recibió ayer una de las peores noticias deportivas posibles. Su mejor futbolista en el presente curso, junto a Diego Mariño, Jean-Sylvain Babin estará tres semanas apartado de los terrenos de juego.

La crisis del Sporting, tanto de juego como de identidad, llega con los peores números del equipo en la parcela defensiva. Los rojiblancos han cometido errores de bulto que les han costado los últimos tres partidos, la grieta del muro se ha agrandado con confirmación de la lesión del hombre más en forma del vestuario.

Tras el gol inicial del Rayo Majadahonda el pasado domingo en El Molinón, el francés se sentó en el campo y pidió el cambio. Cojeó durante todo el trayecto hacia el banquillo. Su forma de caminar no invitaba al optimismo. Como suele ser habitual con este tipo de lesiones, el jugador tuvo que esperar un par de días a que bajara la inflamación en la zona afectada.

No fue hasta el miércoles por la tarde cuando Babin fue sometido a la prueba médica para conocer con detenimiento el alcance de su lesión. Los peores pronósticos se confirmaron ayer por la mañana. Una rotura fibrilar deja en un segundo plano al principal pilar de la defensa rojiblanca y podría llegar justo al derbi del próximo 24 de marzo.

La semana de trabajo no está siendo la mejor en cuanto a los defensas se refiere. Con la baja sensible de Babin, José Alberto tiene entre algodones a dos de los tres centrales disponibles para el choque ante el Numancia.

El primero que hizo saltar las alarmas fue Álex Pérez, segundo central con más minutos acumulados en la Liga pese a perder protagonismo con José Alberto. El zaguero no completó con el grupo el primer entrenamiento preparatorio del equipo rojiblanco con vistas al duelo de Soria. Comenzó la sesión con los lesionados Canella, Ivi y Blackman, aunque concluyó el ensayo al mismo ritmo que el resto de sus compañeros con total normalidad. Ayer trabajó sin contratiempos, por lo que todo hace indicar que viajará con la expedición rojiblanca hacia tierras sorianas.

No menos inquietante resulta la situación de Mathieu Peybernes. Frente Osasuna solicitó el cambio debido a un fuerte golpe que recibió en su costado derecho. No podía continuar debido a los dolores. Desde entonces, hace ya dos semanas y media, no ha participado en la Liga. Ni siquiera disfrutó de minutos ante el Rayo Majadahonda cuando Babin fue sustituido. Pese a que se encontraba en el banquillo, José Alberto prefirió retrasar la posición de Cristian Salvador para utilizar al zamorano junto a Álex Pérez.

Aunque el rojiblanco se ha entrenado bajo las órdenes del técnico ovetense, el miércoles admitió que todavía sufre dolores en el costado. «El trabajo con los fisioterapeutas me han ayudado mucho, pero todavía siento molestias», afirmó Peybernes.

Por último, Juan Rodríguez, que apenas ha sido protagonista durante el curso, se retiró del entrenamiento del miércoles debido a una sobrecarga en los isquiotibiales. Misma zona afectada que la de su compañero Babin. El gallego no se ejercitó ayer y se encuentra pendiente de evolución. Por si acaso, José Alberto ha ejecutado su 'plan b'. Los centrales del filial Zalaya y Pelayo ya trabajaron ayer con el primer equipo.

Si Juan no mejora de la sobrecarga, uno de los dos tendrá tiene opciones de ir convocado a Soria. Todo dependerá de si el técnico mantiene o no su idea de que Salvador ofrece mejor rendimiento en la defensa que cualquiera de los dos canteranos.

