«Guardiola me aconsejó que fichara por el Sporting»

Manu García (Oviedo, 1998) camina tranquilo desde el vestuario del primer equipo hacia el campo número uno de la Escuela de Fútbol de Mareo. El futbolista, que no participó en la sesión matinal para trabajar en el gimnasio, acude con paso firme al rectángulo de juego para mantener una conversación con este periódico. Pese a que quiere restar importancia a su fichaje por el Sporting, Manu es el hombre del verano, solicita «tranquilidad y paciencia» tanto con él como con el resto del equipo.

-¿Cómo se encuentra?

-Cada vez un poco mejor. Poco a poco voy cogiendo el ritmo adecuado, aunque tenemos mucha carga de trabajo. El otro día en Luanco no empezamos muy bien, pero creo que se vieron muchas cosas buenas. Creo que en los partidos ya se nota que cada vez estoy mejor.

-Regresa al Sporting seis temporadas después de despedirse del club. ¿Qué recuerda de su primera etapa?

-Lo recuerdo todo más o menos como está ahora. Es cierto que ahora me encuentro en la parte del primer equipo. Antes era muy niño y no podía cruzar la puerta, pero por lo demás conozco a mucha gente porque muchas personas de las que estaban cuando era cadete siguen aquí.

-Dejó el Sporting para irse a Inglaterra. ¿Qué le llevó a tomar la decisión?

-Tenía varias ofertas para quedarme en España, pero mi idea siempre fue la de probar el extranjero. Me fui con mucha pena y con ganas de volver, pero me encantaba la idea de conocer la 'Premier League'.

-¿Qué imagen se guardó de sus últimos días en Mareo?

-Mi último partido lo jugamos en el campo número siete contra el Alcázar, si no recuerdo mal. Cuando acabó el encuentro, mis compañeros me mantearon para despedirme. Estábamos en el Cadete B. En aquella plantilla había jugadores que ahora están en el primer equipo.

-Se fue siendo un niño

-Sí, y en realidad no tenía ni idea de lo que hacía. Los dos primeros años allí fueron muy complicados por muchas cosas. Sales de casa siendo muy joven y apenas tienes tiempo para ver a la familia y a los amigos, pero mereció la pena.

-¿Impresiona que un club como el City se fijará en usted con apenas 15 años?

-Sí. Me acuerdo el día que me lo dijo mi padre. Cuando me lo contó, no me lo creía. Todo fue una mezcla de ilusión y también de sorpresa. No siempre te llama un equipo tan poderoso como es el Manchester City. Al final terminé allí.

-¿Qué piensa cuando llega allí y ve en el vestuario futbolistas mundialmente conocidos?

-Pasé de ver a estrellas del fútbol en la tele a entrenar con ellos. Con el paso del tiempo te acostumbras a verlos como personas que son. Los primeros días fueron impresionante, pero luego te conviertes en uno más del vestuario. El trato siempre fue sensacional, cuando llegué estaba Pellegrini en el banquillo y estuvo muy pendiente de mí.

-Una vez finalizada su etapa en Inglaterra. ¿Considera que le ha servido para mucho?

-Sí, he aprendido muchísimo. En realidad lo aprendes todo. Tienes conversaciones con jugadores que te ganan en experiencia y te cuentan sus vivencias cuando tenían tu edad. Eran todos internacionales y te tomas sus palabras casi al pie de la letra.

-¿A qué se refiere con que aprendió de todo?

-Principalmente aprendes a cuidarte. Te enseñan a saber comer, la manera en la que tienes que entrenar y también cuándo debes descansar. Al final, pasé de jugar en el cadete del club de mi vida con mis amigos al fútbol profesional en cuestión de semanas.

-¿Alguna vez se arrepintió de haber tomado la decisión de dejar el Sporting tan joven?

-No, para nada. La decisión siempre la tuve muy clara. Por mi cabeza pasaba vivir una aventura como esa y así lo hice. Con el paso de los años te das cuenta de todo lo que dejaste atrás, pero también de todas las experiencias vividas en un país como Inglaterra y en una liga como la Premier. Además, salir fuera te hace madurar y valorar más las cosas.

- Su fichaje por el Sporting pasó por varias etapas. ¿Realmente cuando se empieza a gestar su regreso al club?

-Recuerdo que cuando hablé con EL COMERCIO -en una entrevista el pasado 1 de julio- la opción de volver estaba muy lejana. Así lo comenté en aquel momento y así era. Como le dije, por mi cabeza siempre pasó la idea de regresar, pero por aquel entonces era casi imposible. El Manchester tenía la idea de dejarme salir y había varios equipos interesados, pero la hipótesis de fichar por el Sporting era remota.

-¿Cómo se consigue cerrar su incorporación al Sporring?

-Fue todo muy rápido. Tenía varias ofertas encima de la mesa, pero el Sporting apareció en el momento adecuado. La propuesta que llegó a Inglaterra agradó en el club y mi decisión de volver a casa fue muy sencilla como se puede imaginar. No tuve que pensarlo mucho.

-¿No lo dudó?

-Lo tuve claro tras varias conversaciones con gente del club. Mantuve charlas con compañeros y técnicos para que me aconsejaran qué hacer. Realmente me ayudaron para tomar la decisión final. Escuché las palabras que necesitaba escuchar para volver a vestirme de rojiblanco. Pero siempre quise regresar, era cuestión de tiempo.

-¿Quién fue la persona o cuál fue la conversación que más le marcó en ese periodo en el que tuvo que decidir su futuro?

-La conversación definitiva la tuve con Pep (Guardiola). Me reuní con él y estuve charlando un tiempo. Me habló del Sporting y de lo bien que me iba a sentar jugar en un club como este. Como es lógico yo ya sabía a donde venía, pero creo que necesitaba escuchar lo que me dijo. Él me aconsejó de que era lo mejor para mí.

-Conoce a José Alberto de hace muchos años. ¿Fue clave en su fichaje?

-Sí, pero no me puedo quedar solo con él. Tanto el presidente como Miguel Torrecilla también demostraron que querían contar conmigo para hacer un proyecto ilusionante. Evidentemente ayuda saber que el entrenador sabe cómo juegas y dónde te desenvuelves mejor sobre el campo, pero el esfuerzo que hizo Javier Fernández por traerme fue enorme.

-¿Considera que vale lo que ha llegado a pagar el Sporting por hacerse con sus servicios para las próximas temporadas?

-(Sonríe) En realidad creo que es una locura, pero el mundo del fútbol se ha vuelto loco. No quiero pensarlo mucho, pero tengo muy claro que voy a demostrar sobre el campo que no se han equivocado conmigo. Espero estar a la altura.

-Si compara el Sporting con el Manchester City... ¿Qué diferencias ve en el campo?

-Al final estamos hablando de fútbol profesional con jugadores muy buenos tanto aquí como allí, pero en el Manchester todos eran internacionales con sus respectivos países. El balón allí vuela. Como te despistes no te enteras.

-¿Qué peso tuvo el nuevo proyecto deportivo en su decisión de volver?

-Mucho. No vuelvo solo por un motivo sentimental. Creo que las cosas aquí se están haciendo diferentes. Me gusta mucho el equipo que se está haciendo, además creo que me vendrá bien jugar en el Sporting para seguir creciendo como futbolista.

-Dejó una de las mejores ligas de Europa para jugar en Segunda División...

-Sí, pero yo lo veo de otra manera. Vengo a un equipo que tiene que ganar la mayoría de los partidos, que no se va a encerrar y que la zona de ataque tiene que tener más protagonismo que la defensiva.

-Se convirtió este verano en el fichaje más caro en la historia del club. El año pasado se habló mucho de ello con Djurdjevic. ¿Cree que le pesará?

-No me lo planteo. Quiero pedir paciencia, pero no solo conmigo sino también con el equipo. Llevamos poco juntos y tenemos que conocernos sobre el campo. Quiero estar a la altura y no fallar a nadie.

-Cada vez está mas cerca su debut con el Sporting. ¿Está nervioso por ese momento?

-Llevo mucho tiempo pensando en ello. Pero lo que más se me pasa por la cabeza es el primer día que pise El Molinón. Es un sueño que tengo desde niño y espero que se cumpla lo antes posible. Cuando estás en las categorías inferiores lo ves como algo imposible.

-Se le ha visto jugar con el número 19. ¿Es el dorsal que lucirá esta temporada?

-No se han elegido todavía. Esperaré a ver qué dorsales quedan libres, pero no es algo que me importe.