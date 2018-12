Sporting Guías hacia la cumbre Carmona intenta un remate de chilena ante Calero, en el partido de 'play off' del curso pasado. / E. C. En la última década, cinco equipos lograron subir con la puntuación del Sporting | El Valladolid subió el pasado curso tras cerrar 2017 en la misma situación en la que se encuentra ahora el cuadro rojiblanco A. MAESE GIJÓN. Domingo, 30 diciembre 2018, 16:11

José Alberto López no mira la clasificación. Así lo aseguró en más de una ocasión: «No me fijo en la posición en la que nos encontramos, a veces con mis amigos me da hasta vergüenza no saber qué lugar ocupamos». Al igual que el técnico, varios futbolistas también comentaron que su vista tan solo se fija en el próximo rival, un hecho que suele suceder cuando la posición que se ocupa no se ajusta a los objetivos marcados al comienzo de cada temporada.

El Sporting se encuentra a seis puntos del 'play off', a once del ascenso directo y a doce del líder. Unas distancias considerables, pero que no son insalvables. Así lo demuestra la historia reciente de Segunda. En los últimos diez años, cinco equipos lograron el ascenso con una situación muy similar a la que se encuentran los rojiblancos después de 19 jornadas.

El ascenso que nació del mismo punto de partida que atraviesa en estos momentos el equipo de José Alberto es el del Valladolid del pasado curso. Noveno, con 26 puntos, los pucelanos lograron subir gracias a un gran sprint final y a un impecable 'play off' en el que eliminaron al Sporting.

Hace nueve temporadas, el Levante ascendió ocupando el undécimo lugar con 26 puntos. Fue el último año antes de que nacieran las eliminatorias por el ascenso. Terminó la Liga tercero.

El Granada (2010-11) y el Córdoba (2013-14) iniciaron su ascensión a la zona alta de la tabla desde el puesto número doce. Ambos conjuntos terminaron subiendo a Primera tras jugar el 'play off'. Por último, el Leganés (2015-16) cambió de categoría tras terminar segundo en la Liga. Tras diecinueve jornadas, los madrileños se encontraban octavos con 28 puntos. Así pues, el ascenso no es una quimera. Los antecedentes lo demuestran.