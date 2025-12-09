Hablan los predecesores del '10' en el Sporting: «Gelabert es un jugador de otra categoría»

A los 25 años, cumplidos el pasado 31 de octubre, César Gelabert atraviesa el que posiblemente sea su mejor momento como futbolista profesional. Y ... la sensación es que, una vez que se ha estabilizado con continuidad y un año y medio brillante en el Sporting, tiene margen de crecimiento para seguir atravesando techos. «Es un jugador 'top' en Segunda... Bueno, diría que César es de otra categoría», sentencia Nacho Méndez, del que el palentino heredó el '10', concediendo que «no se me ocurre nadie mejor» para llevar el mágico dorsal que, tradicionalmente, se asocia al talento. Al mediapunta.

Gelabert se enfrenta el sábado al Granada (El Molinón, 16.15 horas) en un duelo con algo de morbo. El club nazarí le pretendió en el verano y llegó a interesarse por los parámetros de la operación. Pero no tenía capacidad de meter baza en una puja muy endurecida, con presencia de equipos de Primera, y que ganó el Sporting por su inesperada ofensiva económica –dos millones de euros– y la situación preferencial que le otorgaba la opción de compra obligatoria que había pactado con el Toulouse.

Esas dos situaciones decantaron la balanza y propiciaron la continuidad del palentino en el Sporting. Si no, Gelabert estaría jugando hoy en el Elche, que tenía todo avanzado para fichar al mediapunta si el plazo exclusivo del que disponía el club gijonés se hubiera consumido sin acuerdo. Pero el Sporting echó el resto. Hoy el mediapunta ha disparado su cotización, la atención de los equipos de Primera y su rendimiento. No en vano, Gelabert ya suma seis goles y dos asistencias, siendo el futbolista de ataque con más minutos: 1.386.

Imprescindible para Asier Garitano, imprescidible ahora para Borja Jiménez, que, frente a las bajas y los contratiempos, le ha utilizado como una suerte de navaja suiza. «Es un jugador que tiene una cosa muy importante: antes de recibir el balón ya ha cogido toda la información de lo que pasa a su alrededor. Parte con esa ventaja sobre los demás, sabe dónde jugar, dónde está el espacio libre y eso le hace decidir mucho antes que el resto», observa Nacho Cases. Otro eslabón en la selecta cadena de los jugadores que han llevado el '10'.

Su producción ha estado acompañada de regularidad. No se ha perdido un encuentro en estas diecisiete jornadas. Y desde el 16 de noviembre, los cuatro últimos partidos, ha disputado todos los minutos, tirando siempre del carro. «Técnicamente, al tener tan buenos contactos, hace que cada acción del equipo mejore cuando pasa por sus pies. Me gusta mucho y, encima, está añadiendo goles. Creo que es un jugador que, si seguimos en esta categoría, nos va a durar muy poco», advierte Nacho Cases.

El gol, precisamente, ha regresado a su repertorio. A una sequía de dos meses ha respondido con los dos goles que ha celebrado el Sporting en los dos últimos enfrentamientos: Andorra y Real Sociedad B. Han supuesto, directamente, cuatro puntos en el casillero del equipo, que ha cerrado la jornada a un punto del 'play off'. «Con César es todo mucho más fácil. Es un chaval y un jugador espectacular. No voy a descubrir ahora su nivel, pero, cuando le das libertad y protagonismo ofensivo, el equipo lo agradece. Me alegró mucho del momento en el que está y sé, además, que es muy feliz en Gijón», ahonda Nacho Méndez, amigo personal del palentino: «Tenemos, como anécdota, la intención de intercambiarnos la camiseta cuando nos veamos. Lo tenemos hablado y quiero tener la de César».

«Es el jugador diferencial»

El palentino encara ahora al Granada, contra el que ha perdido los tres partidos que ha disputado hasta la fecha, y al que aspira a torpedear con su fútbol de alta escuela. «Para mí es el jugador diferencial del Sporting: tiene mucha calidad, último pase y, lo más difícil en esa posición, gol», completa Carmona, otro de sus predecesores en el '10': «Es el jugador que más me gusta ahora mismo del Sporting».