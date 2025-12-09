El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El palentino César Gelabert, el sábado pasado, celebrando su gol a la Real Sociedad B. J. C. A.

Hablan los predecesores del '10' en el Sporting: «Gelabert es un jugador de otra categoría»

Sus predecesores con el '10' del Sporting: «Si seguimos en Segunda División, César es un futbolista que nos va a durar muy poco»

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 9 de diciembre 2025, 00:20

Comenta

A los 25 años, cumplidos el pasado 31 de octubre, César Gelabert atraviesa el que posiblemente sea su mejor momento como futbolista profesional. Y ... la sensación es que, una vez que se ha estabilizado con continuidad y un año y medio brillante en el Sporting, tiene margen de crecimiento para seguir atravesando techos. «Es un jugador 'top' en Segunda... Bueno, diría que César es de otra categoría», sentencia Nacho Méndez, del que el palentino heredó el '10', concediendo que «no se me ocurre nadie mejor» para llevar el mágico dorsal que, tradicionalmente, se asocia al talento. Al mediapunta.

