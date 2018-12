El heredero del conjuro de unión

Las numerosas peticiones de fotografías y los halagos a su paso. El hábito que Quini completaba con paciencia y una sonrisa en cada gala de los galardones que llevan su nombre lo heredó ayer Luis Enrique, capaz de reproducir lo que describió como la grandeza del legendario ariete, su facilidad para unir al Sporting y al Real Oviedo convirtiendo su hostilidad sobre el césped en una rivalidad sana.

Esa voluntad de concordia la plasmó el seleccionador español, afectuoso con rojiblancos y azules como acostumbraba 'El Brujo'. «Tremenda y eternamente gijonés, tremenda y eternamente sportinguista», como le definió Leli Rubiera, Luis Enrique honró la memoria de quien fue su amigo e ídolo.

«Somos muy de nuestro equipo y la rivalidad siempre existirá. Es muy agradable ver a los presidentes juntos, con cordialidad. Soy sportinguista a muerte y me gustaría que estuvieran los dos en Primera. Sería bueno para Asturias como comunidad», expresó el gijonés, con reiterados gestos de complicidad con el oviedista Saúl Berjón, a sus órdenes durante su última temporada a los mandos del filial del Barcelona. El extremo ovetense fue uno de los diecisiete artilleros asturianos más prolíficos de la temporada pasada y recogió de manos de su exentrenador, sorprendido al recibir el decimonoveno galardón de la velada.

Galería. Luis Enrique, durante la ceremonia de entrega. / D. Arienza / A. García

«No me esperaba la camiseta ni el trofeo porque no he marcado ningún gol», confesó el excentrocampista, que minutos antes había afirmado risueño que «por fin» tenía su Trofeo Quini. Entre consejeros d ellos dos grandes clubes asturianos, Manuel Paredes y Ramón de Santiago, escuchó los discursos antes de inundar de ilusión a los premiados más jóvenes, a los que entregaba la recompensa a su esforzada puntería, no sin antes realizar una mueca de admiración al comprobar el número de goles anotados. En la antesala de la gala, en una de las estancias del BAL Hotel, acompañado por su hermano Felipe y el psicólogo Joaquín Valdés tuvo un primer contacto con los máximos dirigentes del Real Oviedo en el que repartió abrazos. A César Martín, a Saúl Berjón y con especial calidez a Miguel Torrecilla, el director deportivo que le otorgó las riendas del Celta para que viviese su estreno en Primera División española.

«'El Brujo, por todo lo que significa, estará contento de vernos a todos reunidos», indicó el seleccionador, que rememoró esas jornadas en Mareo cuando era jugador del Sporting Atlético y ensayaba las voleas con el histórico ariete. «Volver a jugar en El Molinón siempre es un placer y si volvemos con la selección mucho más. He caído de pie», expresó el técnico sobre ese duelo internacional del 8 de septiembre que servirá como homenaje a Quini con las Islas Feroe.

«Me niego a pensar que estamos sin él», indicó el excentrocampista, que se reiteró en su definición de «gijonés, sportinguista y gijonudo», deseó «la mejor de la suertes» a José Alberto «porque será la de todos los sportinguistas». Rojiblanco de corazón y asturiano orgulloso, prolongó el conjuro de unión del Trofeo Quini.

