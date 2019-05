El hermano de Djurdjevic se entrena con el filial Kristijan Djurdjevic, ayer, en Mareo. / INSTAGRAM Kristijan, delantero de 23 años, lleva desde el martes a las órdenes de Manolo Sánchez Murias A. M. GIJÓN. Jueves, 16 mayo 2019, 02:14

La Escuela de Fútbol de Mareo acoge desde el pasado martes a dos miembros de la familia Djurdjevic. Además del ya conocido Uros, desde hace dos días su hermano pequeño, Kristijan, se ejercita bajo las órdenes de Manolo Sánchez Murias en el Sporting B.

El también delantero se encuentra sin equipo después de haber concluido su vinculación con el FK Lokomotiva Beograd, conjunto de la Tercera División serbia, y llegó esta semana a Gijón para visitar a su hermano.

La visita será de tan solo un par de semanas. Unos días que quiere aprovechar el atacante de 23 años y 1,80 metros de altura para no perder la forma física. No obstante, el club aprovechará para realizar un estudio al delantero. Las puertas no están cerradas para nadie en Mareo, por lo que, si su juego termina por convencer a los técnicos, el Sporting tendría vía libre para negociar.

Al igual que sucedió con Sanabria, la entidad rojiblanca podría contar con dos futbolistas de la misma familia en el filial y el primer equipo.