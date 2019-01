Hernán, casi infalible Hernán, ayer. / ARNALDO GARCÍA Con el canario en el once, el Sporting solo ha perdido en Almería y en el Carlos Tartiere en el último año J. BARRIO GIJÓN. Viernes, 25 enero 2019, 02:49

Hernán Santana ha tocado más tiempo desde su llegada el banquillo o el frío cemento de la grada, pero sin perder ni un ápice de ese gen competitivo que trajo con su llegada a Gijón hace un año. «Cuando llegué sabía que no iba a ser un camino fácil porque este es un proceso por el que hay que pasar. He intentado adaptarme lo antes posible y trabajar para gozar de oportunidades y demostrar que soy válido», proclamó ayer, atornillado a la titularidad desde el desplazamiento al Carlos Belmonte de Albacete tras un notable partido ante el Valencia en El Molinón.

«Me marché de vacaciones en Navidad con el pensamiento de que lo único que quería era volver a entrenar. Sabía que con el partido de Copa iba a tener una oportunidad muy buena para reivindicarme», aseguró ayer, rechazando que por su cabeza le pasara durante este tiempo de ostracismo, descabalgado en el inicio de la 'era José Alberto', el cambio de aires. Con su titularidad, además de equilibrio en el centro del campo, el Sporting gana resultados. Con Hernán Santana en el once, jugando un total de quince partidos desde su llegada en el pasado mercado de invierno, el equipo solo ha perdido dos: los duelos de este año en Almería y en el Tartiere, con ocho victorias y cinco empates para completar el balance.

«Esto forma parte de la vida. Si me parase a pensar en que lo he tenido más difícil que otros, no me beneficiaría para nada», reflexionó ayer sobre esa extraña travesía que ha vivido hasta recuperar la titularidad. Eso sí, desveló, la etapa de José Alberto la inició lesionado, lo que le dejó bastante mermado: «Tuve que parar una semana y media o dos por un problema en el menisco externo de la rodilla, del que estoy operado, y en el último derbi ya terminé con unas molestias, pero no quise parar y luego se decidió que sí para que pudiera volver al cien por cien».

Renacido, dentro del reparto de los protagonistas, ahora Hernán enfoca con ambición y una pizca de revanchismo el encuentro de pasado mañana frente al Deportivo. «Es una espinita clavada que tenemos. Todos recordamos ese partido porque fue bastante complicado. Estábamos todavía engrasando la máquina, nos expulsaron a uno (Cofie), aguantamos sin él, pero encajamos en el último minuto», rememoró el centrocampista canario.

Los primeros en ese tramo

Un par de preguntas después, en un vistazo más global a la situación, proclamó sobre el estado de ánimo del vestuario que «hemos hecho un borrón y cuenta nueva», añadiendo, en sintonía con Babin y asumiendo que el objetivo es el ascenso, que «la primera vuelta ha concluido y ahora vamos a intentar ser uno de los equipos que, en cuanto a puntos, esté entre los primeros de la clasificación».

Antes había recogido y ampliado la visión de la plantilla con respecto a la llegada de José Alberto. «No quiero que suene mal, pero un cambio de entrenador beneficia al equipo en el sentido de que todos están con las pilas cargadas», observó, concluyendo que «José Alberto está en la línea que todos conocen: un equipo atrevido, que no se meta en su campo, que sea valiente y que vaya al ataque».

