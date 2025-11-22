El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Otero celebra uno de sus dos goles en el partido contra el Valladolid el pasado mes de octubre. LOF

Juan Otero regresa a la convocatoria del Sporting de Gijón para Huesca

El colombiano completa el último entrenamiento y se convierte en la gran novedad de la lista para el partido de mañana, en la que se mantienen los jugadores con ficha del filial Alex Diego y Manu Rodríguez

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Sábado, 22 de noviembre 2025, 14:02

Juan Otero, baja en los tres últimos partidos del Sporting de Gijón, después de que sufriera una rotura en el bíceps femoral durante el partido contra el Zaragoza, disputado hace menos de un mes, se ha convertido esta mañana en la gran novedad del Sporting para viajar a Huesca.

El delantero colombiano completó el último entrenamiento y, tras una conversación con el cuerpo técnico y los médicos, fue incluido en la lista de 22 convocados. Ahora queda por ver si Borja Jiménez le ve en condiciones para formar parte del once titular. El Sporting ha acusado mucho su baja en esos tres últimos partidos, en los que no ha ganado, sumando dos empates y una derrota, sin una alternativa a la altura de Otero.

La convocatoria para el partido de Huesca de mañana (El Alcoraz, 16.15 horas) la integran: Yáñez, Christian Joel, Guille Rosas, Perrin, Diego, Nacho Martín, Gaspar, Bernal, Jordy Caicedo, Gelabert, Queipo, Corredera, Pablo Vázquez, Cortés, Dubasin, Amadou, Otero, Kembo, Curbelo y Justin Smith, además de los futbolistas con ficha del filial Alex Diego y Manu Rodríguez.

Fuera de la convocatoria se mantienen los lesionados Pablo García, Kevin Vázquez y Loum, este baja de larga duración. El autocar a puesto rumbo a Huesca este mediodía.

