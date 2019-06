«A todos nos haría ilusión tener a Javi Fuego aquí» Nacho Méndez sonríe durante el transcurso del entrenamiento de ayer con el Sporting. / ARNALDO GARCÍA «Prefiero que me piten a mí que a un compañero. Tengo personalidad suficiente para sobrellevarlo», asegura Nacho Méndez A. MENÉNDEZ GIJÓN. Martes, 4 junio 2019, 02:51

«Listo por hoy», se despidió sonriente Nacho Méndez tras constatar que la madurez nada tiene que ver con el DNI. La suya fue una comparencia breve de minutaje, pero cargada de contenido.

En el desarrollo de la misma le cuestionaron por las críticas que asoman en estos últimos encuentros en El Molinón. El canterano, de 21 años, dio un paso al frente. «Prefiero que me piten a mí a que lo hagan a un compañero. Tengo personalidad suficiente para sobrellevarlo», aseguró porque «dentro del campo ni las escucho. No me afectan lo más mínimo». Con la misma normalidad recordó los «pitos a Joaquín», el jugador con más partidos en la historia Sporting. «Hay que aceptarlo», resumió.

En su primer curso como profesional se ha asentado en los planes de José Alberto. «He jugado prácticamente 35 partidos, más de 20 como titular. Son números que no son normales», reivindicó, considerando que «he dado un paso enorme». Tampoco regateó la exigencia que rodea constantemente a su rendimiento. «El que quiera quedarse con que podía haber marcado 8 goles, dar 15 asistencias y haberme salido, pues puede ser, pero el más exigente conmigo soy yo», apuntó.

Elogios al poleso

Prudente, aunque sin morderse la lengua. En nombre del vestuario, avaló la posibilidad de recibir a Javi Fuego, uno de los nombres marcados en rojo de cara al nuevo proyecto rojiblanco. «No soy yo el que planifica, pero solo con escuchar su nombre nos haría ilusión a todos», valoró, exponiendo que se trata de un «profesional enorme, de la casa, y que ha demostrado que tiene un nivel altísimo».

No se quedó corto para enumerar los puntos fuertes que aportaría la llegada de Fuego. «Con su edad y experiencia podría ayudarnos mucho en el vestuario», explicó, antes de reiterar el aval a su fichaje. «Ojalá pueda venir, pero el verano será largo», deseó el canterano que comparte posición con el poleso.

Catorce años distancian a ambos. Demasiado tiempo para que recuerde la lejana etapa de Javi Fuego en el Sporting. «Me pilló muy pequeño. Recuerdo que en el último año me salía cuando jugaba al FIFA», comentó instantes antes de decir hasta luego: «El 10 de junio nos vemos aquí».