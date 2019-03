Derbi Sporting-Real Oviedo | «Fuimos inteligentes; sabíamos a qué teníamos que jugar»

«Fue mi primer derbi, pero fue diferente. Tengo una sensación muy buena. Estoy disfrutando aquí». La cotización y al aprecio del sportinguismo al fútbol de André Geraldes (Maia, Portugal, 1991) -«siento el cariño de la afición, ahora quizá un poco más», confiesa- han subido como la espuma desde que se atornillara al lateral derecho titular, bendecido por la llegada de José Alberto. Desde entonces, el técnico no ha prescindido de él. «Estoy en un buen momento, disfrutando, porque las cosas están saliendo como yo quiero, pero siempre puedo mejorar», señaló ayer con humildad.

Emocionado todavía por el derbi, el futbolista portugués completó una actuación soberbia, compinchado con Álvaro Traver, formando una sociedad que cerró el paso a Mossa y, sobre todo, a Saúl Berjón. «Habíamos jugado juntos en la Copa del Rey, pero (Traver) es un jugador de calidad y es más fácil todo cuando tu compañero tiene esa calidad», resolvió Geraldes, quien apuntó sobre su enfrentamiento con el capitán azul que «fue un buen duelo desde el inicio. Sabía que era un jugador muy bueno e intenté dar lo mejor de mí».

Galardonado por el premio al Jugador Cinco Estrellas del mes de febrero, que otorga la cervecera Mahou, el lateral portugués confesó su sorpresa por el ambiente del derbi astur, en la previa, el desarrollo y tras el encuentro disputado en El Molinón. Perteneciente al Sporting de Lisboa, uno de los grandes de su país, reconoció que «tuve la oportunidad de ir a una final de Copa en Portugal y el ambiente no estaba así». A renglón seguido hizo un rápido repaso por lo sucedido durante todo el día: «Salimos de Mareo y ver a toda esa gente por la calle fue increíble. Cuando entramos al campo fue otra sensación brutal y todo el partido lo mismo, apoyándonos. No tengo más que decir. Fue increíble». En lo que no quiso meterse fue en la acción protestada por Ibra, al que se le anuló un gol por una patada sobre Peybernes, quien se anticipó a su remate: «No me gusta hablar de eso. Estoy aquí para jugar».

Sí deslizó una puesta en escena intencionada para ganar la partida al Oviedo. «Fuimos inteligentes. Sabíamos a qué teníamos que jugar, fuimos contundentes, más intensos que ellos. No concedimos muchas oportunidades y sabíamos que íbamos a tener las nuestras. Hicimos una, aunque podíamos haber generado más, pero lo que cuentan son los tres puntos», resumió con un poso de orgullo. No se olvidó en su revisión a la actualidad del mal trago que pasó el Sporting de manera reciente, con el momento más crítico en el arranque de 2019: «Estábamos mal, pero sabíamos de la calidad que teníamos. Juntos estamos cambiando y queremos seguir así, pensando partido a partido, y ahora en el del viernes».

La fórmula para que siga

A renglón seguido puso el contador a cero y pasó página, anclado en la línea cortoplacista inspirada en el mensaje que ha impuesto José Alberto a la plantilla. «No vamos a cambiar porque ahora hayamos ganado cuatro encuentros. Vamos a seguir partido a partido para ver a dónde podemos llegar», enfatizó el lateral de Maia, quien volvió a expresar su deseo de continuar en Gijón la próxima temporada. «La intención sigue siendo la misma (seguir). No sé si hay algo nuevo o no, pero estoy muy concentrado y enfocado en ayudar al equipo. Después, veremos», apuntó el '18' rojiblanco, por el que el Sporting tiene una opción de compra en Primera y Segunda. En los despachos de Mareo ya se estudia la fórmula para que siga en Gijón.