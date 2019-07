Isma Cerro recibe el alta médica y el lunes comenzará con el grupo J. B. GIJÓN. Lunes, 1 julio 2019, 03:09

Isma Cerro recibió en los últimos días el alta médica, después de una durísima recuperación, y el próximo lunes ya se le espera a las órdenes de José Alberto, igual que el resto de sus compañeros. El futbolista de Cáceres se lesionó hace siete meses de gravedad en su rodilla derecha, en el derbi disputado en el Carlos Tartiere, lo que le obligó a pasar por el quirófano dentro de una compleja operación tras la rotura de la plastia previa, del menisco interno y del músculo gemelo.

Desde entonces, el extremeño, que no ha tenido vacaciones y sigue una exigente rutina diaria en Mareo, ha completado un duro camino en su recuperación, siempre con la sombra del readaptador César Castaño, para llegar en condiciones al inicio de la pretemporada, previsto para el próximo lunes. «Confío mucho en Isma. Vamos a ver cómo se encuentra después de una lesión tan grave. Si está y recupera su nivel... He demostrado mucha confianza cuando lo he tenido en el filial y sigo teniéndola», anticipó José Alberto hace días.