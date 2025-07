Iván Cuéllar: «El Molinón gana partidos y espero que La Mareona sepa aprovecharlo»

Iván Cuéllar (Mérida, 1984) no se cansa. Ni de los viajes, ni del esfuerzo, ni de los entrenamientos, las tensiones, los dolores propios de ... un juego exigente como el fútbol. Al contrario. Su profesión, a la que lleva dedicada una vida, le alimenta, le activa, le pone en alerta. Con la misma implicación que cuando empezó, el exportero del Sporting de Gijón está a punto de afrontar una nueva temporada en Primera con el Mallorca en la que será el jugador más veterano de la máxima categoría del fútbol español.

-Tiene a tiro convertirse en el jugador más veterano en disputar un partido en Primera, más allá de la anécdota de Harry Lowe. ¿Cómo lo vive?

-Todo lo que se sea hablar de récord, en el deporte en general y en el fútbol en particular, denota dificultad. Es un incentivo más a la hora de trabajar día a día. Es también una recompensa al trabajo, al esfuerzo, a la constancia, al insistir, al día a día, a cuidarse, a las rutinas. Aunque cada vez cueste más, uno lo estira lo máximo posible y entiende la profesión cada vez más. Valoras lo que te ha costado llegar hasta el punto de tratar de seguir lo máximo posible al más alto nivel posible.

-Hay mucho trabajo detrás. ¿También genética?

-Nunca he destacado el físico. Tiene importancia, pero no sé si es genética. Creo que es más valorar lo que tienes, las dificultades que has pasado y lo bueno que te da el fútbol, que es un deporte de equipo. Siempre he disfrutado del día a día, pero conforme han pasado los años me he dado cuenta de que es fundamental. Es como una vitamina que necesita tu cuerpo. Más allá de que cada vez sea más difícil, pesa más el hecho de que te viene bien, que los dolores o molestias que se puedan presentar. Insistir y ser fuerte mentalmente, no darme por vencido, ahí está la clave.

-Esa actitud en un vestuario debe de valer oro.

-No sé si vale oro o no. Me siento muy querido y valorado por mis compañeros, disfruto mucho en el día a día. Ellos saben que tienen un compañero con una carrera profesional extensa que no da su brazo a torcer y sigue siendo constante en el trabajo. Es un refuerzo positivo para ellos, un espejo y también algo que les da motivos para no quejarse (ríe). Si este tío no se queja, yo no tengo motivos para hacerlo, que tengo menos dolores o molestias o estoy más entero. Intento ayudar en la parcela que me corresponde.

-Con 17 años en Mérida, cuando debuta en Segunda B, ¿podía imaginar llegar hasta aquí?

-Nunca. Lo que es verdad es que he sabido escuchar a los que tenían mayor trayectoria. Siempre me han llamado mucho la atención los jugadores que han estado mucho tiempo al máximo nivel. Puedes llegar de forma puntual, pero lo más difícil es mantenerse. Aprendí mucho de ellos, sobre todo en la etapa en el Atlético de Madrid. Cogí los valores de la importancia del trabajo y el sacrificio.

-¿A qué nombres se refiere?

-A muchos. Simeone, el 'Mono' Burgos, Aguilera, Carrera, Otero, Sergi Barjuan, García Calvo, Antonio López, Gabi, Gonzalo Colsa... Son muchísimos. Y un referente de mi quinta que siempre me ayudó desde el inicio y le tengo mucha estima, que es Fernando Torres. Me protegía, en cierto modo, por ser, como él, de la cantera. Intentaba ser una esponja. Los inicios son los que te marcan las bases para lo que puede ser de ti.

-Estar a punto de batir un récord de longevidad indica que el final de la carrera se acerca. ¿Ha pensado qué hacer después?

-Es la pregunta que más me he encontrado estos años. Es razonable y lógica, pero nunca pienso en el mañana, al igual que intento no pensar en el ayer. A veces no disfrutamos del presente porque nos agobia el futuro o nos persigue el pasado. Sí es cierto que tengo la idea de intentar seguir vinculado al fútbol, es lo que me gusta y he hecho siempre. Me gusta ayudar a la gente y es lo que mejor sé hacer. Seguramente me incline por esa vía, pero no sé en qué ubicación.

-¿Pisando más verde o moqueta?

-Me gustaría el verde. Es lo más directo, estar cerca del jugador, y lo que más me ha gustado. El verde huele mejor que una sala de reuniones, pero nunca se sabe.

-Le quedan varios compañeros en el Sporting. ¿Mantiene la relación?

-Sí y también con jugadores nuevos. Cada vez que puedo intento ir con la familia a Gijón. La idea el día de mañana es poder instalarnos allí. Tengo mi vida hecha, amigos, me siento muy querido y respetado. Eso crea nostalgia y dependencia. También estoy con jugadores ya retirados, me hacen sentir bien.

-¿Sigue firmando autógrafos en Gijón?

-Ya menos, pero me quedo con el cariño y el respeto de la gente. Es lo más bonito que tiene este trabajo.

-El que ya no está es Cote. ¿Cuánto pierde el Sporting con su retirada?

-Pierde una grandísima persona y compañero, además de un enorme profesional. Nadie dudaba de su parte futbolística, tiene un don. Es una retirada difícil de explicar. Tuve conversaciones con él, intentando que ampliara su carrera, pero la decisión ya estaba tomada y hay que respetarla. Se pierde un maestro. Solo ver cómo llegó al primer equipo y el carrerón que ha hecho... Ha estado con jugadores de talla mundial y, aunque no se lo haya creído mucho, él también tiene esa calidad. Si ha estado ahí es por algo.

-Coincidió en Leganés con Asier Garitano. ¿Cómo le definiría?

-Es una balsa de aceite cuando el mar está más bravo. Denota tranquilidad en cualquier ámbito: cuando todo va bien y cuando no. Es una persona que piensa muy bien lo que hace y lo que dice. Le tengo mucha estima, aprendí mucho de él. Cuando alguien te saca tu máximo rendimiento es lo mejor. Esto se reduce a intentar sacar el máximo rendimiento de cada uno y eso gusta.

-Su estilo está bien definido. ¿Gustará en El Molinón?

-Al final, el gustar o no gustar pasa la mayoría de las veces por el resultado. Si las cosas funcionan, estaremos todos a gusto. Si no, habrá que cambiar cosas para conseguirlo. A él le ha dado resultado. Asier es muy rudo en sus ideas en cuanto a trabajo, constancia, perseverancia, a tener un bloque duro de roer. En su carrera profesional le ha funcionado. Seguro que ha avanzado desde que coincidimos. Elija el sistema que elija, que es lo de menos, lo que más credibilidad le va a dar, a él y a cualquiera, son los resultados. Ojalá que vengan por el bien del Sporting y, en lo personal, por él.

-Usted que lo conoce, ¿cómo cree que están las piernas de los jugadores tras tres semanas de pretemporada?

-Es mejor preguntárselo a ellos (ríe). Son exigentes, pero seguro que Miguel Pérez ha evolucionado en su forma de trabajar. Estamos hablando de la pretemporada, de cargas de trabajo acumulativas y evidentemente tiene que estar con bastantes agujetas y dolores. Es lo que toca. Están muy encima del físico, del peso, del trabajo diario y de la intensidad con la que se hacen los ejercicios.

-¿Cómo ve la plantilla de este año?

-Los equipos están un poco por hacer, queda mercado y todos esperan un poco al final por oportunidades. No es momento de tener en cuenta resultados, que es lo que te puede equivocar. Gelabert y Dubasin fueron importantes a nivel ofensivo y se les conoce en Gijón. Todos estaban contentos con su rendimiento, son buenos fichajes. Pero no hago plantillas con solo dos jugadores, le doy más importancia al engranaje, a que todo fluya dentro del vestuario. Eso muchas veces te da más que solo tener nombres.

-¿Ve al bloque con opciones de ascenso?

-Todo el mundo trata de hacer cábalas y fijarse objetivos, pero al final es ponerse un lastre. Cada vez es más difícil estar arriba, los equipos se forman mejor y a partir de ahí hay cosas con las que se puede jugar y con las que no. Con la historia no se juega, no se pone una camiseta y sale al campo. Pero sí que juega el estadio. Es algo muy a favor del equipo y espero y deseo que La Mareona sepa utilizarlo porque puede llegar a ser definitorio.

-¿Gana partidos El Molinón?

-Lo he vivido, por eso lo digo. Estoy seguro de ello. No lo hace todo, evidentemente. Quienes juegan son los once del campo, pero motiva, te alienta y te ayuda a exprimirte. Cuando te falta el aire, esa bocanada te la da. Con poco, la gente te lo da. Hay que jugar esa baza en El Molinón. Siendo un equipo sólido, competitivo y rudo, fuera de casa puedes hace daño. Es la clave para estar entre los mejores.

-¿El ascenso del Real Oviedo es un acicate para el Sporting?

-Es una motivación que nos viene bien. Que el máximo rival vaya a vivir un año en la máxima categoría hace que te pongas las pilas, te hace ver que se puede lograr. Viene bien en ese sentido. Nunca le deseé el mal a nadie, siempre deseé el bien para los míos. Nos hace mirar hacia dentro y apretar lo máximo posible para conseguir ese objetivo. Sería bastante bonito ver a los dos equipos en Primera, que lamentablemente yo no lo he podido vivir.