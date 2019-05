Sporting Sporting. Javi Fuego, a la espera del Villarreal Javi Fuego, en un partido de Liga de este año, controla un balón ante el madridista Dani Carvajal. / EFE El club gijonés ya ha mantenido un contacto con el entorno del jugador para interesarse por su situación Los castellonenses, pendientes de confirmar a Javi Calleja y, luego, estudiar una posible salida del poleso JAVIER BARRIO GIJÓN. Miércoles, 29 mayo 2019, 03:13

El Sporting tiene entre ceja y ceja el regreso de Javi Fuego a Gijón, a quien considera el jugador ideal para liderar el futuro proyecto rojiblanco junto a los futbolistas que continuarán a la vuelta de vacaciones. Este interés, adelantado ayer por EL COMERCIO, tiene un complicado desarrollo por delante por todas las circunstancias que rodean al poleso, al que le resta un año más de contrato con el Villarreal, pero en Mareo están dispuestos a intentarlo. Hay consenso entre los técnicos y la directiva sobre el aporte que ofrecería el exrojiblanco. En ese sentido, el club gijonés ya habría mantenido un contacto informal recientemente con el entorno del jugador para preguntar por su situación, a la espera de que el 'submarino amarillo' la clarifique en los próximos días. El centrocampista, de 35 años, por otra parte, nunca ha ocultado su cariño por el Sporting, aunque siempre ha sido muy cauto con respecto a una posible vuelta.

La percepción general es que, se logre o no su vuelta, la operación llevará su tiempo, pivotando sobre dos ejes principales: que el Villarreal confirme que busca rescindir su contrato y, sobre todo, que un jugador con su cartel acepte el exigente reto de regresar al equipo de su vida en Segunda División. Con respecto a esta segunda parte, según algunas fuentes consultadas, el centrocampista sí podría ver con buenos ojos regresar a Asturias, especialmente si se arma un proyecto ambicioso. El interés por Javi Fuego, por otra parte, forma parte de la pretensión del club de dar un giro a la planificación de los tres últimos veranos, priorizando la búsqueda de un bloque más consolidado y con un incremento de la presencia de asturianos en el vestuario. El poleso cumpliría con esa premisa y, al mismo tiempo, con la de encontrar un futbolista con el que puedan crecer los Nacho Méndez, Pedro Díaz, Cristian Salvador y José Gragera. También ayudaría a subsanar esa falta de personalidad y líderes que se detecta en la actual plantilla, una situación que preocupa especialmente en el club. Una de las cuestiones que pueden estudiarse en las próximas semanas es la fórmula para seleccionar a los capitanes, hasta ahora por antigüedad.

Desde Villarreal, mientras, apuntan a que el primer paso en este momento para la entidad castellonense pasa por confirmar la continuidad del entrenador Javi Calleja, algo que está pendiente únicamente de la oficialidad. Sería la primera parte del trayecto, con una enorme influencia en lo que suceda a continuación. A partir de la próxima semana, iniciado ya el mes de junio, se espera que el club que preside Fernando Roig comience a tomar decisiones de calado sobre su plantilla, obligado a renovarla y a prescindir de una serie de jugadores, sobre todo sin competición europea en el horizonte de la próxima temporada. Esto pesará en el manejo de los presupuestos.

El 'submarino amarillo', obligado a renovarse y a prescindir de jugadores Una de las cuestiones a subsanar con un jugador de su perfil es la falta de líderes

Un jugador muy respetado

Aunque el técnico madrileño valora mucho a Javi Fuego, un futbolista muy respetado en Villarreal, su caso parece que entraría en esa ecuación, con la necesidad de aligerar el peso de las fichas y lidiar, encima, con el regreso de nueve futbolistas cedidos. De momento, eso sí, no se ha producido ningún contacto entre el club castellonense y el entorno del jugador, que finalizó la temporada con el menor número de minutos de toda su trayectoria deportiva. El Sporting, en ese sentido, ya mantuvo un tanteo por el poleso, traspasado al Levante en 2007, en el verano de 2016. Entonces no pasó de una conversación y el Espanyol se hizo con sus servicios. A diferencia de otros jugadores formados en Mareo, el club gijonés no ha ocultado en los últimos años su deseo de recuperar al mediocentro.

El de Javi Fuego no es el único nombre que el Sporting tiene sobre la mesa en este momento para comenzar a definir el futuro proyecto, aunque sí posiblemente el objetivo más deseado. El club ya maneja un boceto del grupo que pretende confeccionar para la próxima temporada, con opciones para reforzar todas las necesidades que detectan los técnicos, especialmente en la defensa, en la que solo Francisco Molinero y Juan Rodríguez, así como Carlos Cordero, tienen contrato. En las próximas semanas, con la finalización de todas las competiciones, comenzarán a acelerarse y a cristalizar todas las gestiones en las que trabaja el director deportivo salmantino.