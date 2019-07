Javi Fuego marca su ritmo en la exigente pretemporada rojiblanca Javi Fuego, ayer, en Mareo, a la puerta del vestuario. / A. GARCÍA El poleso se ejercitó al margen del grupo de manera preventiva para evitar cualquier problema muscular ANDRÉS MAESE GIJÓN. Miércoles, 24 julio 2019, 02:54

La experiencia es un grado y parece que en el fútbol lo es aún más. Así lo demuestra cada día que pasa en Mareo Javi Fuego. El centrocampista, conocedor de la exigencia que solicita José Alberto en cada entrenamiento, se marca los ritmos de trabajo para prevenir cualquier lesión.

Su caso dentro del vestuario es particular. Llegó a Gijón tras una temporada en el Villarreal marcada por un virus que le apartó de los terrenos de juego más tiempo del esperado y deseado por el propio futbolista.

Las condiciones físicas de Fuego son incuestionables. Así lo afirmó José Alberto en una de las comparecencias que realizó en la presente pretemporada. Pero el poleso no quiere tomar riesgos. No es la primera vez que trabaja al margen del grupo o que toma un camino diferente al de la mayoría de los futbolistas del primer equipo. Se vio el pasado fin de semana en Les Caleyes, donde no se vistió de corto para disputar el segundo amistoso del nuevo proyecto rojiblanco. Lo hizo por precaución.

Fuego y Álvaro Traver fueron las únicas ausencias de la sesión completada ayer

Ayer en Mareo tampoco formó parte del grupo de jugadores que se ejercitaron en el campo número dos de Mareo para terminar de perfilar el encuentro que disputará el Sporting esta tarde (18.30 horas) en las instalaciones rojiblancas ante el Langreo.

Su ausencia no es preocupante. Conoce a la perfección su cuerpo y no quiere excederse más de la cuenta y sufrir algún imprevisto que le impida llegar en plenas facultades para el inicio liguero. Su papel en el conjunto parece que será clave. Lo demostró en la primera parte ante el Gijón Industrial. Sin apenas hablar, demostró su valía con su toque de balón, su visión de juego y el buen posicionamiento sobre el terreno de juego.

El equipo se ejercitará esta mañana antes de volver a vestirse de corto en el tercer amistoso de la pretemporada. Un rival inferior sobre el papel que dará paso el sábado al primer enfrentamiento ante un adversario de mayor categoría como es el Getafe.