Sporting | Javi Fuego: «Cada uno tendrá que romper sus límites personales»

«Tenemos que llegar a un nivel de concentración más alto y cada uno tendrá que romper sus límites personales». Javi Fuego, uno de los líderes del vestuario, hizo autocrítica esta mañana y pidió un paso al frente a sus compañeros, además de a él mismo, para revertir la situación crítica en la que se encuentra el equipo. «El inicio no ha sido el esperado por nuestra parte y toca reaccionar», señaló, recordando que «he vivido situaciones de estas y de la única forma que se sale de ellas es trabajando. No podemos abandonar, para nada. Si alguien conoce otra fórmula que no sea trabajo, que la patente».

En su visión de la situación, Fuego no se mostró arrepentido por su decisión de regresar al Sporting: «Mi decisión fue tomada con corazón y cabeza. Sigo ilusionado. No es el momento deseado, pero a estas alturas cada partido con el Sporting es un regalo para mí y así voy a continuar. Pero tenemos que aumentar el nivel de la plantilla».

Preguntado de nuevo por la falta de carácter en la plantilla, Fuego consideró que «no creo que al equipo le falte carácter» y observó en relación a José Alberto, que se juega su futuro en esta fase, que «está fuerte y le he visto entrenar como siempre. El entrenador es el adecuado para salir de esta situación, pero tenemos que hablar con resultados».

Por otra parte, Babin se retiró del entrenamiento de hoy tras un encontronazo con Pablo Pérez, con el que se dio un cabezazo. El central, con una contusión, tuvo que retirarse del entrenamiento, a la espera de ver cómo evoluciona en las próximas horas.