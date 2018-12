«Pido que se me juzgue por estos cuatro años. Intento poner al Sporting en una zona tranquila de Primera» Javier Fernández, el presidente del Sporting, posa a la entrada de la redacción de EL COMERCIO antes de iniciar la entrevista para analizar la actualidad del club. / ARNALDO GARCÍA Javier Fernández | Presidente del Sporting: «El verano pasado todos tuvimos claro que el siguiente entrenador del primer equipo sería José Alberto» JAVIER BARRIO GIJÓN. Lunes, 24 diciembre 2018, 02:39

«Hasta las últimas jornadas no suelo mirar la clasificación. Vamos a ir partido a partido», machaca Javier Fernández (Gijón, 1964) sentado en la hemeroteca de EL COMERCIO, al que concede la primera entrevista tras la junta de accionistas y el último partido de 2018. Lo hace durante su primera visita a las instalaciones del periódico decano de Asturias. La frescura que ha traído José Alberto ha relajado un poco su discurso, frente a un horizonte ilusionante, pero con el dolor de cabeza de la pelea por ascender.

-Está visto que perder el derbi trae buena suerte.

-No me gusta perder ningún partido. Un derbi, menos. Pero tanto el año pasado, como este, parece que nos ha traído suerte. Aunque nuestro objetivo no es ganar al Oviedo, sino subir.

-¿Desde cuándo tenían decidida la subida de José Alberto?

-Conozco a José Alberto desde hace ya seis años. Él entrenaba entonces al infantil y lo seguía bastante. Al año siguiente nos trasladó su necesidad de salir al Covadonga, que estaba en situación de descenso. Pasó de infantiles a Tercera. Nunca le pondría trabas a alguien por eso, al contrario. Es lo que deberían hacer muchos entrenadores. No refugiarse permanentemente bajo el paraguas de Mareo, sino exponerse a algo así, sin las protecciones de la casa.

-De ahí, al División de Honor.

-Eso demuestra que el Sporting valoró esa valentía en salir. Fue una elección de todos que volviera. Luego llegó a Tercera, al filial, terminando por ascender. El año pasado, con la destitución de Paco Herrera, por la cabeza del club pasó subir a José Alberto. Pero creo que, en una decisión bien meditada, decidimos no dar ese paso.

-¿Lo habló con él?

-Sí. Sé que fue duro para él. Tenía esa ilusión, pero lo entendió. No había prisa. Tenía 35 años y tiempo para seguir haciéndose un entrenador de nivel. La temporada que hizo fue excelente y ahí todos tuvimos claro que el siguiente entrenador del Sporting sería José Alberto. ¿El momento? No se sabe. Valoramos que había una serie de partidos difíciles y que dar el paso con José Alberto igual era ponerle en un trapecio sin red. El partido de Oviedo fue desencadenante de todo. No tomamos decisiones en caliente, pero esta estaba meditada ya desde la semana. Si no había un cambio, estábamos obligados a ello.

-Y no lo hubo.

-La opción de que José Alberto fuera el siguiente entrenador estaba clara desde el año pasado. Ahora sí que está preparado. Sabe lo que tiene. Al final no era un problema de plantilla, sino de dinámica de juego y de no encontrar la forma de jugar. Ojalá esté con nosotros muchos años.

-Pero estuvo cerca del Numancia...

-No puedo negar a alguien una oportunidad. Cuando me dijo que tenía esa opción, le respondí que el crecimiento no lo iba a impedir nunca. Sí le recordé qué teníamos previsto para él. Que el Numancia valorase otras opciones no solo me hizo respirar a mí, sino a él. Su objetivo siempre ha sido entrenar al Sporting.

-¿Se esperaba un cambio así?

-Bueno. Él transmite a los jugadores su forma de ser. Es muy activo y sabe lo que quiere. Juega a ganar, a ser intenso. Su obsesión es ganar. Presionar y dominar los partidos.

-¿El despido de Baraja afecta el tope?

-Nos afecta directamente. Pero es algo que teníamos previsto. Dentro del tope que nos quedaba había margen. Sí que tenemos derecho a pasar un porcentaje de ese dinero al año que viene, pero no queremos afectarlo con cosas negativas de atrás. Intentaremos meterlo en este, igual que hicimos con Paco Herrera. En el curso 2017-2018 empezar con menos 1,2 millones de euros por el litigio con los técnicos fue un mazazo para el tope. No nos interesa pasar cosas para el año que viene.

-Dejó claro en la junta que el futuro de Torrecilla no está en duda.

-Mucha gente habla de cortoplacismo en nuestros proyectos, de entrenadores que duran poco y jugadores con los que no se tiene paciencia. Y resulta que el puesto más importante para hacer una planificación seria es la dirección deportiva. Si con Miguel, con la trayectoria anterior que ha tenido, estuviéramos dudando, mal iríamos. No ha estado nunca en duda para el consejo. Y los tres años, por supuesto que los va a cumplir.

-¿Y luego?

-El planteamiento es a largo plazo. Ojalá sea para esos diez años que él dijo en su día. Él está feliz en Gijón. Ha comprado una casa aquí y espera continuar. Otra cosa son los resultados. Pero la consolidación de un proyecto no es tanto del entrenador o de un jugador si no existe una filosofía a largo plazo. Nos está ayudando mucho a hacer un club mejor.

-¿Le van a presentar la renovación?

-Le queda un año y medio, pero no creo que haya problemas en plantearse eso. La idea es de continuidad.

-¿Le decepcionó Barba al final?

-No nos gustó que se desentendiese de los entrenamientos. Nos pareció una falta de profesionalidad. Así se lo transmitimos. Es verdad que la negociación se cerró como queríamos y él puso de su parte. Nos pidió disculpas y aceptó las críticas. Le tengo mucho cariño porque dio todo por subir. Se pudo equivocar, pero se disculpó.

-¿Queda margen de maniobra para acudir al mercado de invierno?

-Es algo que a nivel interno se sabe, pero que por competencia preferimos no decir. Si se quiere traer a alguien de un nivel económico más alto o más bajo, dependerá de que haya una salida o no. A día de hoy, Miguel y José Alberto aún no han hablado.

-Pero sí que tienen capacidad.

-Una capacidad relativa. No me saque de ahí (sonríe).

-¿En qué punto están con la renovación de Babin?

-En verano le propusimos hacer un año o dos más de contrato, pero él pensó en ese momento que, tras su vuelta de Israel y lo que había sucedido, era mejor centrarse en dar todo lo que podía ofrecer al Sporting. Nos plantearemos próximamente, si no se han iniciado ya, unas aproximaciones para tratar de renovarlo.

-¿Y con Roberto Canella?

-Siempre lo ha dado todo por el Sporting. Es nuestro capitán y llegará un momento en el que nos tengamos que sentar y ver qué supone la parte deportiva para que continúe. También habrá que ver si él quiere seguir. En el tema económico creo que no habría problema, pero ya es una cuestión más emocional. El Sporting le debe mucho a Canella, pero influye mucho lo deportivo y su ánimo de seguir. No lo hemos hablado todavía.

-¿Ejecutarán la opción por Nefatli?

-Ya tiene un borrador de contrato para tres años. Sería solo hacer el pago. Está firmado por él. A nivel económico no supondría en Primera o Segunda un dinero importante. Solo depende de lo que los técnicos consideren qué puede dar en el futuro.

-¿Si el Sporting sube a Primera intentará el fichaje de Jony?

-Por supuesto. No había duda de que, si la temporada pasada hubiéramos ascendido, Jony estaría en el Sporting. Si subimos este año, es una prioridad del Sporting. También es verdad que dependemos del Málaga y de Jony. De Jony no tengo duda. Del Málaga dependemos de las negociaciones.

-¿Qué le correspondería al Sporting por un hipotético traspaso de Meré?

-Primero, el derecho de solidaridad. Si se fuera a un club que no es de la Bundesliga, nos correspondería un 4,75%. Luego tenemos una plusvalía creo que del 15% sobre la parte fija de lo que nos pagaron (8,25 millones).

-Llamó la atención su planteamiento del «libro blanco» en la junta.

-Lo primero que hablamos con Miguel fue de su creencia en Mareo. El cortoplacismo no debe ser la forma de trabajar, pero la creencia es total. Prueba de ello es el ascenso de seis jugadores del filial. Dos más están en dinámica y otros tres han participado. La creencia es total. No sé por qué no somos capaces de trasladarlo. Ese libro está planteado y vamos a completarlo con la filosofía que tenemos en la cabeza.

-Las críticas van por la cantidad de fichajes que se hacen cada año.

-Tenemos que tener una plantilla de 23. Si este año llegaron diez fichajes fue porque en el club quedaban siete jugadores. Se subieron seis del segundo equipo, pero a la vez había que completar la plantilla. Eso pasará siempre que no haya una planificación detallada de los próximos años. En la junta presenté cómo estaba la situación de los contratos de aquí a 2022. Eso irá permitiendo, a través de un sistema de funcionamiento de la dirección deportiva, reducir las necesidades de contrataciones de fuera. Parece que hemos fichado a diestro y siniestro y somos los 30 de 42 en incorporaciones. ¿Si es bueno? No, porque no creas un acoplamiento de la plantilla, como sucedía antes. Cuando lo comento con Joaquín, Cundi o Redondo, me hablan de la camaradería de entonces. Estaban diez años. Ojalá fuera posible, pero hoy es difícil. Tenemos que amoldarnos, pero, eso sí, dentro de la filosofía Sporting.

-¿Y el año que viene?

-Tenemos claro quiénes van terminando contrato en los próximos cuatro años y qué número de jugadores quedará el año que viene. Si permanecemos en Segunda y son ya 16 ó 17, contando con Pedro y algún canterano más, es más fácil de planificar. Este verano hemos podido tener ya más jugadores en propiedad.

-¿En ese libro habría una hoja de ruta con los jugadores de futuro?

-Eso ya existe por escrito, aunque no se haya trasladado. Ya vemos, por ejemplo, qué lateral nos va a hacer falta en el primer equipo. No es algo improvisado. En los informes que tengo desde hace cuatro años del fútbol base, de los que preveíamos que iban a llegar lo han hecho un 80%.

-¿Impondrá ese libro un patrón de juego para todos los equipos?

-Eso siempre se dice, pero la táctica no puede ser igual. No puede ser que el primer equipo tenga el mismo sistema que el cadete, que saca adelante el 90% de sus partidos. Sí que recogerá el modelo de jugador que quiere el Sporting: intenso, rápido, que llegue arriba y que tenga los conceptos claros. Igual que nuestros entrenadores. Todos los técnicos tienen que asimilar una forma de juego, no la táctica, que es variable. No es lo mismo jugar en División de Honor que en infantiles. Ya estamos con él. Esperamos tenerlo para el verano.

-¿Y fijarían un porcentaje de canteranos que subir cada cierto tiempo?

-No es fácil. Vamos a partir de no poner números fijos.

-¿Cree que algún día recuperará a ese sector crítico de la afición?

-Pedí disculpas cuando entré. Lo que pido es que se me juzgue por lo que ha hecho este consejo desde hace cuatro años. Puedo entender que mi padre fuera máxima accionista, pero no tuve intervención en aquello. ¿Puedo pagar por ello por ser mi padre? Pues pagaré como si fuera una herencia con tachas. A todos nos gustaría volver a los ochenta, pero el fútbol ha cambiado mucho y no hablo del derecho de retención y demás. Lo que intento es, tal y como está el Sporting, ponerlo en su sitio, que creo que es una zona tranquila de Primera.

