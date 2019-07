Javier Martínez: «La única forma de crear ilusión es crear un proyecto deportivo que ilusione» 01:02 El vicepresidente del Sporting, Javier Martínez, con José Antonio Redondo en la presentación de abonos. / Arnaldo García El Sporting abre esta tarde la campaña de abonados, bajo el eslogan 'Un club con alma', con los mismos precios y con «el objetivo de igualar o conseguir una cifra similar a la del último curso» JAVIER BARRIO Gijón Miércoles, 3 julio 2019, 13:08

El vicepresidente del Sporting, Javier Martínez, presentó este mediodía la campaña de abonados de la temporada 2019-2020 en El Molinón, bautizada como 'Un club con alma' y que mantendrá los precios de la pasada campaña, como adelantó EL COMERCIO. La renovación, presencial o vía 'on line', comenzará esta misma tarde a las 17 horas. «Nuestro objetivo es igualar o conseguir una cifra similar a la de la pasada temporada», anticipó el dirigente rojiblanco, quien comenzó la presentación con una visión autocrítica de la pasada temporada. «Para mí es muy difícil sentarme aquí y trasladar la ilusión a los socios para que renueven sus abonos. La única forma de trasladar ilusión, con independencia del ajuste de los precios, es crear un proyecto deportivo que ilusione y que a los socios les apetezca», indicó Martínez.

El vicepresidente rojiblanco volvió sobre sus pasos para explicar que «hace un año me sentaba aquí convencido de que el proyecto que estábamos construyendo nos iba a dar el resultado para pelear por los puestos de ascenso. La realidad no ha sido así, no hemos conseguido incorporarnos en el 'play off', el fútbol no es fácil, pero no queda otra que levantarse. Crear un nuevo proyecto que de verdad, de una vez por todas, ilusione y que aprendamos de los errores cometidos la temporada pasada».

Antes de su intervención, en la que resaltó la llegada de Javi Fuego -«va a darnos mucho», indicó- y recalcó que «tenemos que dar de una vez por todas a la afición la satisfacción de ver a su equipo arriba», el club proyectó un vídeo promocional en el que se hacía un recorrido por la ciudad, por sus barrios y por el ambiente de los partidos en El Molinón, con una voz en off, siempre con el hilo conductor del Sporting. A partir de ahí desgranó los puntos clave de la campaña, con los mismos precios del último curso. «Son tarifas acordes al fútbol de la Liga 123 y a nuestros presupuestos«, resumió, recordando que el abono más caro será de 475 euros, »una media de 22 euros por partido«, y el más barato de 195, »una media de 9 euros por partido«.

También confirmó que «los que renueven conservarán el mismo precio la próxima temporada, con independencia de la categoría en la que milite el equipo el próximo año, lo que supone un importante esfuerzo porque, si el equipo lograse el ascenso, dejaríamos de recaudar 2 millones de euros». Pero, prosiguió, «tenemos claro que el socio se merece en esta transición ver fútbol de Primera con precios de Segunda«.

Confirmó a renglón seguido la eliminación de los días de club, el acceso sin pago a los partidos de la cantera, las dos primeras eliminatorias de la Copa gratis y también los partidos del 'play off' si llegara el caso. También los descuentos para las familias numerosas, las ventadas de los socios de honor, con entradas para El Molinón Tour y el Espacio Quini, que apunta a inaugurarse el mes de septiembre, y de los de plata, además de mantener el abono itinerante para la gente que está fuera.

Búsqueda de más afluencia en la grada de animación

El club también busca estimular la asistencia a la Grada de Animación. «Si se iguala o supera el 80% de asistencia, al año siguiente haremos un descuento del 10% con los requisitos, claro está, que hay que cumplir para el acceso». Las fechas del periodo de renovación van desde hoy a las 17 horas hasta el próximo 2 de agosto. El 5 y 6 de agosto se reservarán para los cambios de asiento, mientras que el 7 se habilitará el periodo de altas.