Jesús Bernal avanza en su recuperación con el Sporting

Javier Barrio Gijón Martes, 9 de septiembre 2025, 12:56 Comenta Compartir

Jesús Bernal, lesionado de gravedad en el último partido de 2024, encara ya la recta final de su recuperación. El mediocentro aragonés ha participado hoy en el inicio del entrenamiento con el grupo, realizando distintos ejercicios con balón junto a sus compañeros. Posteriormente continuó en solitario con un trabajo más específico.

La previsión para su vuelta definitiva, con opciones ya de entrar en una convocatoria, apunta a finales de este mes o a principios de octubre.

El que no estuvo en el entrenamiento que se desarrolló en el campo número 1 fue Nacho Martín, además de Loum, lesionado. El mediocentro de Noreña se recupera de un esguince de tobillo tras la dura entrada que recibió del deportivista Yeremay y, de momento, no está descartado para el domingo.

Temas

Sporting de Gijón