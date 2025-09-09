El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Hallan desorientado e inquieto al gijonés de 44 años que faltaba de su domicilio desde el viernes
Jesús Bernal, durante el entrenamiento de este martes en Mareo.

Jesús Bernal avanza en su recuperación con el Sporting

Javier Barrio

Javier Barrio

Gijón

Martes, 9 de septiembre 2025, 12:56

Jesús Bernal, lesionado de gravedad en el último partido de 2024, encara ya la recta final de su recuperación. El mediocentro aragonés ha participado hoy en el inicio del entrenamiento con el grupo, realizando distintos ejercicios con balón junto a sus compañeros. Posteriormente continuó en solitario con un trabajo más específico.

La previsión para su vuelta definitiva, con opciones ya de entrar en una convocatoria, apunta a finales de este mes o a principios de octubre.

El que no estuvo en el entrenamiento que se desarrolló en el campo número 1 fue Nacho Martín, además de Loum, lesionado. El mediocentro de Noreña se recupera de un esguince de tobillo tras la dura entrada que recibió del deportivista Yeremay y, de momento, no está descartado para el domingo.

Publicidad

Top 50
  1. 1 Buscan a un gijonés de 44 años que falta de su domicilio en Pumarín desde el viernes
  2. 2 Apuñalado un joven de 22 años en Gijón
  3. 3

    Trasladan al hospital a Trashorras, el asturiano que facilitó los explosivos del atentado del 11-M
  4. 4 Fallece la médica Marilis García-Alcalde, pionera en la atención a pacientes con VIH en Asturias
  5. 5 Fallece a los 53 años Dnoé Lamiss, hermana de Carolina Sobe, tras 40 días en coma
  6. 6

    La exesposa de Ábalos: «¿El dinero? Que miren en su pasaporte, no ha parado de viajar tras dejar el ministerio»
  7. 7

    El terror golpea Jerusalén con un atentado que deja seis muertos, entre ellos un español
  8. 8

    El regreso de la diáspora: «Aquí somos felices»
  9. 9 La asturiana Anabel Montes Mier, a bordo de la flotilla internacional rumbo a Gaza
  10. 10

    Sánchez retira a la embajadora española en Israel y decreta el embargo de armas

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Jesús Bernal avanza en su recuperación con el Sporting

Jesús Bernal avanza en su recuperación con el Sporting