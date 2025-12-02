Jiménez: «A diciembre le pediría llegar a Navidad con un buen bagaje de puntos, que permita al Sporting aspirar a todo» «Las posiciones que buscamos en el mercado no las voy a decir para no poner en ventaja a los rivales», ataja el técnico, que viaja al País Vasco con 31 jugadores del Sporting, incluidos los lesionados

Javier Barrio Gijón Martes, 2 de diciembre 2025

«Nos quedan tres partidos de liga y uno por lo menos de Copa. A diciembre le pediría intentar llegar a Navidad con un buen bagaje de puntos a falta de dos jornadas para terminar la primera vuelta, que nos permita aspirar a todo, que nos dé tranquilidad para terminar bien el año, para que la gente vea que su equipo se estabiliza y puede luchar por esos puestos quinto o sexto, que son los que pueden quedar más abiertos». Borja Jiménez, entrenador del Real Sporting, confió hoy, en la víspera del viaje al País Vasco, en que su equipo pueda dar carpetazo en diciembre al oscuro mes de noviembre, mirando hacia el 'play off', subrayando de paso que «si tengo que pedir algo, que sea salud, que tengamos a todos los jugadores sanos». Porque, recordó, «cuando hemos tenido a todos disponibles, hemos ganado todos los partidos».

Antes de su intervención, Jiménez dio a conocer la lista de futbolistas que viajarán mañana al País Vasco para el duelo de Copa de mañana en Vitoria y para la Liga, convocando a toda la plantilla y a varios jugadores del Sporting Atlético. En total, 31, incluyendo a los lesionados, como Pablo García, Dubasin, Gaspar e, incluso, Mamadou Loum. Del filial, el técnico reclutó a Iker Martínez, Marcos Fernández, Enol Prendes, Alex Diego, Manu Rodríguez, Chris Ferreres, el portero Mario Ordóñez y Bruno Rubio.

El entrenador del Real Sporting de Gijón arrancó explicando la motivación del 'stage' en el País Vasco, donde el equipo estará desde este miércoles hasta el sábado y donde jugará mañana en Vitoria y el sábado en San Sebastián. «Vienen 'fisios' y todo porque jueves y viernes realizaremos dos sesiones de entrenamiento en Eibar, al que agradecemos su predisposición. Vienen todos los jugadores para que cada uno pueda seguir con su recuperación. Viajar así para nosotros es más sencillo porque, si no, nos suponía llegar aquí el jueves a las cuatro o cinco de la mañana para el viernes tener que madrugar otra vez para volver a irnos. Hemos ahorrado nueve o diez horas de autocar», justificó.

Con respecto a la hoja de ruta que hay con los jugadores del filial, si regresarán a Gijón tras la Copa, el técnico explicó que «en función de las necesidades que vayamos a tener el domingo, algunos se quedarán con nosotros para entrenar el jueves y viernes, y otros volverán». «Decidiremos sobre la marcha, pero está todo organizado», subrayó.

El entrenador del Real Sporting de Gijón también se refirió al estado físico de algunos futbolistas, como Gaspar, mandando un mensaje tranquilizador: «Esperemos que no sea nada y pueda estar con nosotros. Si no es esta semana, la que viene». Más adelante concretó que «tiene una pequeña molestia que probablemente no le impida estar disponible para el fin de semana». En todo caso, dejó en el aire su disponibilidad para Anoeta.

Por lo demás, el entrenador observó el encuentro de Copa del Rey como una «oportunidad» para los meritorios, aunque insistió en que «lo importante para nosotros es la liga y el partido del sábado». «La Copa nos gusta, pero a nivel de futbolistas profesionales tenemos una plantilla más corta que el Mirandés y tenemos gente del segundo equipo que nos va a ayudar. Mañana va a ser una buena oportunidad para ellos, sabiendo la diferencia que hay de Tercera a Segunda», remarcó.

«Nuestra prioridad es la Liga y vamos a intentar que nuestros chicos del filial, incluso alguno que está en esa edad juvenil, pueda participar. Tenemos a muchos jugadores con bastante carga, estando participando los mismos. Lo importante para nosotros es la Liga y el sábado, y coincide justo contra un equipo que no tiene Copa del Rey», señaló en relación a la Real Sociedad B.

Todavía quedaban en el ambiente los ecos del partido contra el Andorra. Entre ellos, la petición de Caicedo de lanzar un penalti que pateó Gelabert. «Los lanzadores son Juan Otero y Dubasin, y tenemos a Álex Corredera, César Gelabert y Jordi Caicedo, que pueden lanzar. Normalidad. Decidimos que fuera César y por eso lanzó él».

Relación con Alejandro Irarragorri

En otro momento de su rueda de prensa, Borja Jiménez se refirió al mercado, pero sin ofrecer demasiadas pistas. Con respecto a Alejandro Irarragorri, el técnico concedió que «nuestra relación es fluida en cuando a poder charlar, pero no hemos hablado nada de mercado». A renglón seguido explicó que sus interlocutores para los fichajes son «Pepe (Riestra), Isra (Villaseñor), David (Guerra), junto a la gente de la comisión deportiva, que estamos en constante diálogo para ver qué necesidades tenemos y de qué forma lo podemos afrontar».

Jiménez no se movió de ahí, sin entrar en profundidad en las necesidades que detecta para el mercado. «Intentaremos reforzarnos con buenos futbolistas. Las posiciones no las voy a decir para no poner en ventaja a los rivales del mercado, pero intentaremos que los que vengan nos puedan aportar», zanjó.

De vuelta a la Copa del Rey, el técnico, con el cambio de la norma, se mostró abierto a jugar con siete futbolistas con ficha del primer equipo y el resto del filial. «No sé si será así o no, pero será una posibilidad», insinuó, reiterando, una vez más, que «es una buena oportunidad para reivindicarse, demostrar, porque ya pasó con Manu Rodríguez y Curbelo en la anterior eliminatoria». «Se abre una ventana para los futbolistas que han tenido menos participación nos demuestren que nos estamos equivocando», anunció.

En otro recuerdo al partido contra el Andorra, Jiménez defendió que «fuimos muy superiores en situaciones de gol», argumentando que «tuvimos un 4 de xG (goles esperados), que es una barbaridad». «Partidos como el del otro día nos acercan a ganar, siendo más agresivos, lo que también nos puede costar algún gol en contra o una lesión, pero es un poco la identidad de este equipo», sostuvo.

A las lesiones, por otra parte, no les encontró una explicación concreta, sino un cúmulo de situaciones: el cambio de entrenador, una forma diferente de defender y sus esfuerzos, la presencia de jugadores explosivos, la exigencia del calendario a estas alturas, el nivel de estrés, incluso la propia tendencia de algunos jugadores a sufrir algún problema físico en determinados momentos. «Se juntan muchos factores y el mes en el que estamos, que es cuando más lesiones hay», dijo, asegurando que «a nivel de lesiones, soy un entrenador que no ha tenido muchas musculares en su historial».

Antes de concluir, Jiménez se refirió a la situación de Dani Queipo, del que prometió que nunca había estado «no recuperado para la causa», sino que era más «un tema de decisión de entrenador el no ponerlo». Pero, continuó, «el otro día salió, lo hizo bien y los compañeros están muy contentos». En esa misma línea se refirió a Cortés: «Hasta ahora ha estado por delante de Dani y puede parecer que ahora no, pero mañana tiene una buena oportunidad para decirme que merece más minutos».

En cualquier caso, Borja Jiménez tendrá que echar mano seguramente de algún futbolista del filial para el partido del sábado en Anoeta, sobre todo para reforzar las bandas, con los nombres propios de Iker Martínez, Chris Ferreres y Enol Prendes: «Cualquier de los tres que ha nombrado pueden iniciar mañana en esa demarcación». «A los problemas hay que buscarles soluciones y no pensar en que son más grandes. Mañana es una buena oportunidad para reivindicarse y ver cómo compiten los jugadores de nuestra cantera», sentenció.

