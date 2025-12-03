Jiménez: «Es un punto de inflexión» «Anímicamente es una alegría», destaca el técnico abulense, «porque ganar te lleva a volver a ganar como les dije a mis jugadores»

Andrés Maese Gijón Miércoles, 3 de diciembre 2025, 23:25 Comenta Compartir

No le pudo salir mejor el plan a Borja Jiménez, pese a que la eliminatoria no le hacía «mucha gracia», como dijo cuando se conoció al rival.

EL COMERCIO fue testigo en la rueda de prensa del técnico como único medio impreso asturiano desplazado a Vitoria. «Anímicamente es una alegría. El ganar te lleva a ganar, como les dije a mis jugadores. Es importante seguir vivo en esta competición y estar entre los 32 mejores. Hay jugadores que se han reivindicado», resumió el preparador.

Fue comedido ayer tras la victoria ante el Mirandés, aunque destacó que «estamos contentos por la victoria porque llevábamos cinco partidos sin ganar. Teníamos la sensación de que podía ser un punto de inflexión con gente que venía participando menos».

Ayer, además de elevar la alegría colectiva, aprovechó para elogiar a varios de los futbolistas rojiblancos. Quiso subir el ánimo de los futbolistas con menos protagonismo en la Liga. Empezó por Bernal, del que dijo: «Estuvo muy bien. Hablé ahora con él para ver cómo se encontraba. Posicionalmente nos va a ayudar mucho. Se coloca bien y tiene un buen primer pase que también tenemos que aprovechar. Es lo más positivo junto con Manu Rodríguez».

El futbolista del filial también tuvo su reconocimiento en boca del entrenador: «Lo que tiene que hacer es continuar como hasta ahora. Derribar puertas y jugar como lo hizo en esta eliminatoria. Está siendo un cambio recurrente para nosotros porque es un perfil de futbolista que entiende muchas cosas del juego y además tuvo la suerte de hacer gol».

También se le preguntó por la actuación de Óscar Cortés, pero a diferencia del resto fue más escueto cuando resumió el partido del extremo. «Estuvo bien, fue vertical, aunque estamos muy contentos con todos», indicó. En la misma respuesta se refirió al desempeño de Caicedo. «Nos dio mucho en el juego directo y pudo quedarse el balón», valoró.

El próximo martes será cuando el Sporting conozca su siguiente rival liguero. No tiene ningún deseo especial. «Supongo que nos tocará un equipo de Primera División. No tengo ningún deseo, el rival que quiera la afición del Sporting. Será muy complicado, pero podremos disfrutar de un equipo de Primera en casa y eso es lo más bonito», subrayó.

El 'stage' en tierras vascas comenzó con una victoria importante. Y dejó abierta la titularidad a varios jugadores porque «es posible que alguno de los que jugaron tengan que iniciar el sábado ante la Real Sociedad B», desveló Jiménez. Estará a la espera de la evolución de Gaspar, del que espera que «pueda ayudarnos el sábado, aunque no sabemos si lo hará como titular o disputando unos minutos». Por último, aseguró que continuarán en Eibar los canteranos Enol Prendes, Manu, Alex Diego, Iker y Mario Ordóñez.