«Mi puerta siempre estará abierta para el Sporting» El futbolista Jony, uno de los ganadores del Trofeo Quini de la temporada 2017-2018. / ARNALDO GARCÍA Jony Rodríguez. Premio Quini al máximo goleador asturiano del Sporting: «Mi gol más especial del curso pasado fue, sin duda, el que marqué después del fallecimiento de Quini» JAVIER BARRIO GIJÓN. Lunes, 17 diciembre 2018, 04:20

Con el subidón del Sporting está disfrutando como nadie Jony Rodríguez (Cangas del Narcea, 1991), destinado ahora en Vitoria. «En marzo o abril vamos a ver si el equipo está en esa situación de pelear por todo. Espero que sí», desea optimista el cangués, ídolo de El Molinón, en la actualidad uno de los mejores asistentes de Primera y el ganador del premio Quini al máximo goleador asturiano del Sporting el año pasado. El jueves tendría que recoger el galardón, pero la cita que el Alavés tiene el viernes en Anoeta le deja en fuera de juego. Será una de las grandes ausencias de una gala en la que se notará el enorme vacío dejado por 'El Brujo'.

-Se le va a echar en falta el jueves.

-Es una pena que los premios coincidan con el partido de Anoeta. Me hacía especial ilusión ir, sobre todo por Quini. Pero el calendario coincide así.

-¿Quién le va a representar?

-Mi mejor amigo, Alan García. Mis padres trabajan hasta las siete o siete y media. Teniendo que ir desde Cangas no les da tiempo.

-Será la primera edición sin Quini.

-Aunque hubiese podido ir, esta edición será muy difícil. Nos falta él. La vida es así. Me habría hecho mucha ilusión recibirlo de manos suyas.

-¿Se puede saber qué fue lo que se apostó con él el año pasado?

-Recuerdo que estábamos él y yo en una peña en Nuevo Gijón, en la semana posterior a la derrota con el Oviedo. A él le encantaba pinchar y me picó en el orgullo. Me dijo que si no iba a tener lo que había que tener para subir con el Sporting. Que no pasaba nada por perder el derbi, que quedaba lo más importante. Nos jugamos una cena en Cangas, que pagaba yo si no ascendíamos. Si lo conseguíamos, entonces pagaba él en su local de Gijón. Me pinchaba con que en Cangas era más caro que en su bar (risas).

-¿Cuál fue el gol más especial de los seis que hizo el año pasado?

-Sin duda, el que marqué después de su fallecimiento. Jugamos primero en Sevilla y ahí no pude, pero en el siguiente partido, el día de su homenaje en El Molinón, sí. Fue un orgullo y una satisfacción poder mostrarle ese cariño y rendirle tributo por todo lo que había hecho por mí. Fue el más especial, no el más bonito, pero sí el de mayor valor sentimental.

-¿El más espectacular fue el de la visita del Numancia?

-Quizá fue más bonito porque llegó en una acción a mucha velocidad, cuando es más difícil que salgan los regates. Pero, a nivel personal, los que más ilusión me hicieron en mi carrera fueron los del día del Villarreal, por la permanencia, y el de mi debut. Pero con el de Quini me quité de alguna forma un peso de encima.

-¿Lo pasó tan mal en el 'play off' frente al Valladolid?

-Sí. En el partido de vuelta, cuando mejor estábamos con aquella ocasión de Rubén, nos marcó de repente Mata. Seguimos intentándolo. Quizá no era el día o el año. Cuando terminó el partido se me vino todo encima. Me hacía especial ilusión volver a vivir un ascenso con el Sporting a Primera. La posibilidad de seguir pasaba por ello. Me vinieron un cúmulo de cosas negativas a la vez. Me marché tocado. Esto es fútbol. Unos días ríes, otros lloras. Me tocó llorar.

-¿Se marchó con la sensación de quedarse en deuda con el Sporting?

-Obviamente. Cuando llegué no sé si estábamos a siete u ocho puntos del 'play off', a catorce o quince del líder. La gente estaba tocada. No había ese enganche entre equipo y afición. Creo que a la gente le creó cierta ilusión mi llegada. Volvió a juntarse. Tuvimos dos meses y medio muy buenos, llegando a ser líderes, pero el último mes nos costó más. El equipo hizo un sobresfuerzo para llegar y le pasó factura. El partido de Zaragoza nos marcó mucho. Tiramos 23 córners, con ocasiones clarísimas y de la nada nos hicieron dos goles.

-¿Le llegó a agobiar la responsabilidad con la que se le cargó?

-No. Cuando me comentaban algo por la calle, cosas como «menos mal que viniste», siempre respondía que un jugador no cambiaba nada. Esto es un deporte colectivo. Nos necesitamos unos a otros. Personalmente, soy una persona que me exijo mucho, que intento asumir responsabilidades. En algunos momentos me va bien y en otros, mal. A mí no me pesaba la presión. Sabía dónde estaba. No era algo que me agobiase.

-¿Volvería a tomar la decisión de volver?

-Volver al Sporting, aunque sea a una categoría inferior, para mí nunca va a ser un paso atrás. Es mi casa y mi equipo. Nada ni nadie van a cambiar eso. Habrá gente que lo entienda, gente que no, pero para mí fue una decisión súper acertada. Me volví a sentir querido, que para mí es muy importante, y luego valoré el hecho de que era un reto muy difícil. Cuando llegué estábamos muy lejos y terminamos arriba. Tomaría una y mil veces más esa decisión.

-¿Se ha prometido regresar?

-Siempre digo que la puerta va a estar abierta para el Sporting. Todo el mundo sabía la ilusión que me hacía ascender con el Sporting para tratar de seguir. La persona que más quería subir era yo. Así continuaría en mi casa, en mi equipo y en la máxima categoría. No pido más. Eso no hay dinero que lo pague. Me ha vuelto a tocar salir y no sé qué va a ser de mí, pero, como siempre digo, las puertas están abiertas para el Sporting.

-¿Se comprometió de forma verbal con el Sporting?

-Fui muy claro desde el principio. Si ascendíamos a Primera, mi única opción, por muchas cosas que pudiese tener, era seguir en Gijón. Es mi sitio. Me encuentro muy a gusto ahí. Me siento querido. Al final, con mi gente, con mi equipo en la máxima categoría. Es con lo que sueña todo niño que empieza a jugar. En el momento que no ascendimos, con el Málaga en Segunda, este no iba a reforzar a un rival.

-Si el Sporting sube este año a Primera, ¿le pondría en un aprieto?

-Ojalá se dé eso y que suban el Sporting y el Málaga. Luego ya sería cosa de negociar. Si el Málaga asciende, tendría que volver allí. Sería una situación como la del año pasado. Dependo un poco de lo que haga el Málaga, que es mi club.

-Antes de que termine su carrera, ¿le gustaría volver al Sporting?

-Por supuesto. Me encantaría terminar mi carrera en Gijón. Pero lo que tengo muy claro es que, si algún día vuelvo, será para rendir y no arrastrarme por el campo. No quiero dar nunca esa sensación de que voy a robar al Sporting. Si vuelvo será porque sé que voy a rendir.

-¿Le ha hecho sufrir mucho este año el equipo?

-Ha habido momentos complicados y desde fuera se sufre, sí. Hubo partidos que quizá no se tendrían que haber perdido, pero se perdieron, y otros que teníamos medio ganados y no los ganamos. Eso crea incertidumbre. Pero la llegada de José Alberto le ha metido al equipo una idea distinta. El grupo la está asimilando bien y está creando ocasiones. Es lo más importante en el fútbol: crear y empujar arriba. Quizá en otros momentos tenía más posesión, pero no creaba. A los jugadores les motiva más ver que se crean ocasiones. A ver si terminan de despegar y llegan arriba.

-¿Le gusta José Alberto?

-Cuando el club se plantea un cambio de entrenador y se ve que hay uno en la casa que da nivel y resultados, como es José Alberto... Es un acierto darle esa oportunidad. Lo está demostrando. Para un entrenador de Mareo su mayor ilusión es entrenar al Sporting. Ahora le ha llegado la ocasión y el equipo está compitiendo muy bien.

-¿Llega a tiempo para el ascenso?

-Sí. Todavía estos días lo hablaba en el vestuario con Víctor Laguardia, que es de Zaragoza, que está en una situación bastante fastidiada. Le decía que el año pasado a estas alturas el Zaragoza estaba poco mejor que ahora y terminó arriba. Lo mismo el Cádiz este año, que estuvo varios partidos ganando y se ha metido arriba. Hay que seguir con esa buena racha.

-¿Qué le parece el equipo?

-Hay buenos jugadores. Quizá no están todavía rindiendo al nivel que se espera, excepto Babin, que ya estuvo aquí y está muy bien. Cuando el equipo no va, lo normal es que las individualidades, tampoco. Pero creo que Djurdjevic, por ejemplo, hace un trabajo increíble. Blackman tiene buena pinta, pero lleva poco jugando por las lesiones. Traver está rindiendo bien. Es atrevido y tiene la confianza del entrenador. 'Carmo', como siempre, en su línea de sumar para el equipo. Es la cabeza visible del ataque. Nachín (Méndez) ha dado un paso adelante y Cris está rindiendo muy bien.

-Pablo Pérez cumplió cien partidos el sábado...

-Todo el mundo sabe la admiración y el cariño que le tengo a Pablín. Compartimos muchas cosas juntos, como ese primer entrenamiento con el primer equipo. Es un jugador muy importante en el Sporting. Pero por una razón u otra, no sé aún el motivo, hay gente que le pita. Es el que más se entrega, el que más lo siente, pero muchas veces sale cinco o diez minutos y es muy difícil. La gente no sabe lo complicado que es adaptarse a ese ritmo cuando tienes poco tiempo. Encima muchas veces fuera de sitio. Todo el mundo sabe que Pablo es mediapunta y, si se juega con tres en el medio, puede actuar de volante. Pero no es banda. Tiene otras cualidades. En el momento que se le ha dado la oportunidad de jugar en su posición lo ha hecho fenomenal. La gente tiene que cambiar esa opinión de él.