José Alberto cambia la cara al Sporting José Alberto, en un entrenamiento. / ARNALDO GARCÍA El técnico solo ha sufrido una derrota en los últimos diecisiete partidos en su trayectoria con el filial y el primer equipo VÍCTOR M. ROBLEDO GIJÓN. Miércoles, 26 diciembre 2018, 03:04

Sesenta días han transcurrido ya desde la última vez en que José Alberto López regresó al vestuario tras un partido con el regusto amargo de un resultado en contra. El técnico rojiblanco cierra 2019 empujado por una inercia ganadora que ha contagiado al primer equipo en apenas unas semanas. Desde el 27 de octubre, cuando el filial cayó en su visita a la Cultural de Durango por 2-1, José Alberto no ha vuelto a perder. Es, además, su única derrota en los últimos tres meses y medio, con un balance restante de nueve victorias y seis empates.

José Alberto López tardará en olvidar el año que está a punto de terminar. Su salto al primer equipo tras media vida en el barro de las categorías inferiores y la histórica clasificación del Sporting B para el 'play off' de ascenso a Segunda División son seguramente los momentos clave de 2019, aunque el repaso a sus números arroja otros datos relevantes. El entrenador ovetense ha firmado veinte victorias, quince empates y solo siete derrotas en los cuarenta y dos partidos que han disputado sus equipos desde enero, una estadística que aspira a mantener el próximo año para continuar con la escalada del Sporting hacia los puestos altos de la clasificación y soñar con pelear por el ascenso a Primera División.

El salto desde la Segunda B hasta la categoría de plata del fútbol español no parece haber afectado a José Alberto López pese a tratarse de su primera experiencia a nivel profesional. «Está capacitado para llevar ese vestuario. Sabrá qué jugadores tiene que poner. Con él juegan los que están mejor, sin dejarse influenciar por el nombre», apuntó Berto Cayarga tras el ascenso de José Alberto al banquillo de El Molinón.

El técnico rojiblanco ha mantenido en el primer equipo el sello de identidad que logró implantar en el filial sportinguista en los dos últimos años, con una alta presión, las líneas adelantas y un mayor descaro a la hora de buscar la portería rival. Esa fórmula permitió al Sporting B volver a disputar una fase de ascenso a Segunda veintiún años después de su última clasificación y ha comenzado a asomar poco a poco en las cinco semanas que han transcurrido desde su nombramiento.

«Tiene mucha hambre de hacer grandes cosas y transmite muy bien a la plantilla lo que pretende», aseguró Claudio Medina, exjugador del filial rojiblanco actualmente en la filas del Mirandés.

Esta temporada, con un filial renovado en un altísimo porcentaje respecto al pasado curso, José Alberto López arrancó la competición a un ritmo similar al de entonces. El Sporting B solo sumó dos puntos en sus tres primeros partidos, pero supo encajar sus piezas en pocas semanas y regresó a los puestos de cabeza muy pronto. El técnico ovetense dejó al segundo equipo rojiblanco en el quinto puesto de la clasificación tras la jornada trece, con un balance de seis victorias, cinco empates y dos derrotas. El ritmo de puntuación lo ha mantenido con la primera plantilla, con la que ha logrado tres victorias y dos empates en los cinco primeros partidos.

El cambio de dinámica del Sporting tras el cambio de entrenador ha permitido a los rojiblanco pasar de la décimo tercera posición de la tabla a la novena. La ventaja sobre los puestos de descenso, situada entonces en apenas dos puntos, ha aumentado hasta los nueve, aunque la brecha sobre el 'play off' solo se ha reducido en un punto.

Recuperar la esencia

Más allá de los resultados, lo cierto es que la propuesta de José Alberto ha conectado pronto con la grada de El Molinón, especialmente por su verticalidad. «Nuestros equipos siempre buscan la portería rival. No le doy mucha importancia al tema de la posesión. No me gusta tener el balón por tener, sino para generar cosas», advirtió en su primera entrevista como técnico del Sporting, concedida en exclusiva a EL COMERCIO.

Su nombramiento como técnico ha significado, en parte, un regreso a los orígenes y la esencia del club. Tras varios meses en los que el primer había perdido parte de su identidad de cantera -hubo partidos en los que Paco Herrera y Rubén Baraja no alinearon ningún jugador asturiano- la promoción del técnico del filial ha permitido volver a mirar hacia la Escuela de Fútbol.

«Siempre que se recurre a Mareo, funciona. El Sporting tiene que ser lo que ha sido: jugadores de la casa que dan nivel y futbolistas de fuera que vienen a mejorar a los primeros», aseguró José Alberto tras su nombramiento. El técnico, en cualquier caso, recordó que «no todos los jugadores de las categorías inferiores van a llegar al primer equipo». «Lo hará el que se lo merezca, el que trabaje y tenga talento», añadió. De cara a 2019, su objetivo es mantener viva en el primer equipo la fórmula del éxito del filial, continuar cambiando la cara del Sporting y prolongar las sensaciones del año más importante de su vida deportiva.

