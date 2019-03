José Alberto: «El club siempre me ha transmitido confianza» José Alberto, en Mareo. / A. G. El técnico rojiblanco asegura que «no podemos mirar más allá del fin de semana, cada vez que lo hacemos nos llevamos un tortazo» A. MAESE GIJÓN. Sábado, 9 marzo 2019, 03:00

Apenas pasaron unos minutos desde que José Alberto López dio por finalizada la sesión a puerta cerrada hasta que analizó la semana de trabajo antes de que el balón vuelva a rodar sobre el verde de El Molinón.

El entrenador del Sporting no está tranquilo, la situación en la Liga le impide relajarse y así lo refleja su rostro. Ni una sola sonrisa antes de volver a encontrarse con la afición que despidió entre pitos al equipo en el último choque en Gijón. «Jugar en nuestra casa es un lujo, somos unos privilegiados y hay que aprovecharlo», comentó el preparador, que espera sumar los tres puntos ante el Almería.

El ovetense se sintió respaldado tras las palabras de Javier Fernández en la entrega de las insignias de oro a los socios de honor. «Aunque no lo diga públicamente, siempre me ha transmitido confianza y seguridad en todo lo que hago», explicó el preparador.

Su proyecto, salvo hecatombe, tendrá continuidad la próxima temporada, aunque José Alberto no quiere levantar la mirada por encima del duelo de esta tarde. «Cada vez que pensamos más allá del fin de semana nos pegamos un tortazo», explicó un entrenador que recordó a sus futbolista que «nos tiene que ocupar y preocupar el partido de esta semana, pensar en otras cosas nos distraerían».

Vestido con el chandal con el que dirigió el último entrenamiento en Mareo, José Alberto destacó el buen momento en el que se encuentra el Almería: «Tiene una idea de juego muy clara. Arriesga muy poco, juega muy junto y en las transiciones te puede matar. Además, son muy verticales, por lo que hay que tener cuidado con el balón parado». Una descripción que bien podría valer para el tipo de fútbol que quiere desarrollar el entrenador en el Sporting.

«Posiblemente sea el equipo que más se parezca a mi manera de ver el fútbol. Me encanta la temporada que está haciendo», destacó un José Alberto, que no mostró su idea para intentar doblegar a un rival que suma tres victorias consecutivas en la Liga y que no pierde un partido desde el 26 de enero. Es la única derrota de los andaluces de sus últimos once encuentros.

A José Alberto López le tocó salir en defensa de varios de sus futbolistas. El bajo rendimiento de las nuevas incorporaciones llama la atención, pero el ovetense no pierde la esperanza de encontrar la mejor versión de sus jugadores. «Álvaro Giménez ha tenido un problema en un tobillo y ha tardado en recuperarse. El problema es que se ha encontrado con mucha competencia», señaló.

Diferente es la situación de Alegría. El delantero parece haber cogido el ritmo de la competición: «Estoy muy contento con el trabajo de Alegría. Es un ejemplo como profesional y como persona. Lo importante en un colectivo es que premie el trabajo en grupo».