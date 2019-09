José Alberto: «Estamos construyendo algo potente y eso lleva tiempo»

Por espacio de casi veinte minutos, José Alberto compareció en Mareo en una rueda de prensa en la que enfatizó la importancia de dar continuidad a la imagen mostrada ante el Racing. «El pasado domingo hemos visto 65 minutos al equipo que queríamos ver. En esos 65 minutos vi a la grada disfrutar y nosotros también hemos disfrutado», manifestó el técnico, satisfecho con el encuentro y el juego del equipo en el último encuentro de Liga.

«Hemos encontrado el camino. Hemos corregido situaciones que en los primeros partidos no nos estaban ayudando», insistió. El técnico volvió a reiterar la importancia de obtener un buen resultado ante el Málaga. «Los resultados dan confianza. Los resultados adversos hacen que la gente dude. El equipo cree en la idea que se está trabajando, que importantísimo. Veo al equipo tranquilo y creciendo. Estamos construyendo algo potente y eso lleva tiempo», señaló.

No entró a valorar José Alberto en la comparación del inicio de temporada con otros cursos, señalando que «no se pueden comparar temporadas y que es ventajista», aunque sí evidenció su insatisfacción con los números obtenidos en las primeras siete jornadas de competición. «Los datos son incuestionables. No justifico los resultados, son los que son y no lo los podemos cambiar», comentó, reconociendo que «cuando los resultados no son los que esperamos siempre hay discusión y los entrenadores siempre estarán en la crítica y en el ojo del huracán».

Volvió a asomar el debate sobre la posición de Manu García, destacado en el encuentro ante el Racing. «Hizo un grandísimo partido. Lo dije en verano que necesitaba tiempo. Ahora estamos empezando a ver de lo que es capaz», aseguró el entrenador, que, cuestionado por la posición de Manu, cómodo en la mediapunta, desveló una anécdota con el futbolista. «El que mejor conoce a Manu soy yo. El año pasado fui a ver el Tolouse – Girondis, nos fuimos a cenar después del partido y le dije lo que le estamos pidiendo ahora. Él quiere el balón y se va a buscar el balón. En el último partido, recibió el balón donde hace daño. Como tuvimos el balón, se encontró cómodo», señaló. A su vez, José Alberto dio por recuperado a Damián, ausente en el pasado encuentro de Liga. «Se encuentra bien y está recuperado».