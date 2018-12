José Alberto: «No veo a los delanteros con ansiedad»

No parece que la falta de puntería de sus delanteros altere los más mínimo a José Alberto López. El entrenador del Sporting analizó ayer el momento en el que llega su equipo al encuentro de esta tarde en El Molinón. Lo hizo con el chandal oficial y con una sonrisa. Un claro síntoma de que las cosas le están saliendo bien en su estreno como profesional: «Los delanteros están tranquilos, no los veo con ansiedad».

Con esas palabras explicó el preparador cómo se encuentran tanto Uros Djurdjevic como Nick Blackman. El pasado fin de semana el serbio no estuvo acertado de cara a portería, pero tampoco lo estuvo su compañero, que llegó a fallar un penalti en el Martínez Valero. «Evidentemente es importante que hagan goles, pero están contentos y creciendo con nuestra idea de juego. Además, generan muchas cosas al equipo», aseguró el asturiano.

Su plan pasa por esperar a que lleguen los tantos. Mientras tanto, el resto del equipo se dedicará a «jugar hacia adelante y generar situaciones de gol» para que los delanteros «ojalá estén acertados».

«El Mallorca es intenso a nivel defensivo y con gente de calidad arriba»

Al igual que todos los jugadores que realizaron declaraciones esta semana, el discurso del entrenador pasó por «hacer bueno el punto sumado ante el Elche porque jugamos en nuestra casa y con nuestra gente». Para ello podrá contar con Peybernes. Él mismo desveló que «está bien». «No se ejercitó durante la semana por precaución con un pequeño problema, pero no es importante», aclaró.

Una de sus costumbres desde que se hizo cargo del banquillo del primer equipo no tardó en aparecer: no dio ninguna pista del once que utilizará ante el Mallorca. José Alberto jugó al despiste y, pese a que durante toda la semana probó con Robin Lod en la banda izquierda, el entrenador indicó que «tenemos varios futbolistas que se pueden adaptar en esa posición. Lod, Traver y Jiménez pueden actuar en la banda».

Sobre el rival, el asturiano tiene claro dos cosas. Por un lado, que «mantiene la idea de juego de la pasada temporada» y por otro, que «también continúa con la tendencia ganadora que le hizo subir». Su análisis al Mallorca continuó: «A nivel defensivo es intenso y agresivo y arriba tiene mucha calidad y velocidad. La tónica general de la categoría».

El rival de Copa

Poco más añadió José Alberto sobre el duelo de esta tarde. El resto del tiempo se dedicó a hablar sobre el Valencia de Marcelino García Toral. Su próximo rival en la Copa del Rey. «La vida es la leche», comentó entre risas. «El lunes estás allí y en tres días te encuentras con que el Valencia es tu rival copero», prosiguió.

Pese a que se mostró encantado porque «un equipo como el Valencia vuelva a pisar El Molinón», el preparador no escondió que le hubiera gustado haberse visto las caras con el Madrid o con el Barcelona: «Me hacía ilusión poder enfrentarme a cualquiera de los dos 'grandes'. Vengo del fútbol del barro y me hacía ilusión poder conocer un estadio como el del Madrid o el Barcelona». Un sueño que podría hacerse realidad si los rojiblancos son capaces de pasar de ronda.

Síguenos en: