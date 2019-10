José Alberto: «Hemos desaparecido del campo» «Necesitamos encontrar un equipo competitivo para que no haya la diferencia que se ha visto entre el jueves y hoy», afirmó el técnico VÍCTOR MANUEL ROBLEDO Domingo, 6 octubre 2019, 14:41

José Alberto López no encontró una explicación a la imagen tan diferente que ofreció el Sporting hoy en Fuenlabrada respecto al partido del jueves ante el Almería. «Es una dura derrota», admitió el técnico rojiblanco en la sala de prensa del Estadio Fernando Torres.

«Veníamos con buenas sensaciones. Estábamos siendo un poco mejores que el Fuenlabrada, pero en la segunda parte hemos dejado de hacer lo que estábamos haciendo bien», explicó José Alberto, que apuntó a la «capacidad de ganar duelos» como la clave que desniveló el encuentro. El técnico, en cualquier caso, evitó excusas. «Hemos desaparecido del campo, esa es la realidad», añadió.

«Hemos finalizado muy pocas ocasiones. Está claro que esto no es lo que deseamos. Queremos ser verticales, correr, ser competitivos... Eso no lo podemos perder nunca» declaró el entrenador rojiblanco. José Alberto, además, tuvo palabras para la afición que acompañó hoy al Sporting en Fuenlabrada: «Siento la derrota especialmente por la gente que ha estado aquí. Me voy fastidiado por todos ellos».

De cara al futuro inmediato, José Alberto recalcó que el equipo «tiene que encontrar la regularidad». «Si no, vamos a estar siempre tensando y aflojando la cuerda. Necesitamos encontrar siempre un equipo competitivo para que no haya esta diferencia que se ha visto entre el jueves y hoy siendo los mismos jugadores», añadió. «Sigo creyendo en el equipo», concluyó el técnico del Sporting.