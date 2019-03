El domingo, frente al Numancia José Alberto, entrenador del Sporting: «Tenemos que jugar catorce ligas en una jornada» El entrenador del Sporting, José Alberto / Arnaldo García El entrenador reconoce que «estamos donde merecemos estar» JAVIER BARRIO Gijón Viernes, 1 marzo 2019, 13:57

José Alberto se reconoció este mediodía, tras el entrenamiento, «bien y fuerte» a nivel anímico. «Creo en el trabajo que estamos haciendo y hay que estar preparado para ganar y, también, para situaciones como las de ahora, en las que las derrotas pueden afectar, pero no tenemos dudas del trabajo», aseguró rotundo el entrenador del Sporting, quien, al mismo tiempo, envió un mensaje tranquilizador sobre el estado de algunos jugadores, como Djurdjevic o Geraldes, que no participaron hoy: «No son duda. En principio no han entrenado hoy por precaución para descargarles de minutos».

A partir de ahí mandó un mensaje autocrítico, pero ambicioso. «Estamos donde merecemos estar después de las jornadas que van de competición», dijo. «Si estamos los trece en la tabla es porque hemos hecho las cosas mal», repitió. Antes había concluido que «tenemos que afrontar cada semana como si fuera la última. Quedan catorce jornadas, sin contar el partido del Reus, y tenemos que jugar catorce ligas de una jornada«. Ese mismo mensaje lo reiteró en numerosas ocasiones: «Estamos en una situación no deseada y difícil, pero quedan catorce partidos para ser lo más honestos y profesionales que se pueda«.

En este tramo final, el técnico se impuso un guión cortoplacista. «Hay que intentar afrontar cada partido para ganarlo y ver hasta dónde podemos llegar. Hablar de un 'play off' o de un ascenso es algo que no debemos hacer porque está muy difícil», aclaró.

En su momento más crítico, también aprovechó José Alberto para defender su trayectoria, nacida en la base y superando peldaño a peldaño. «Estoy en mi primera etapa profesional entre comillas, pero nadie me ha regalado nada para llegar hasta aquí. He pasado por malos momentos, en el juvenil por dos dinámicas malas, en el Covadonga... Mi mujer siempre dice que soy un entrenador de rachas y que la buena no me ha llegado. Estamos en ello«, declaró, reiterando que »tenemos que jugar catorce ligas de un partido. Ganar uno supondría ganar una de esas ligas».

A renglón seguido reconoció que las últimas derrotas en El Molinón le habían hecho mucho «daño» y prometió que el vestuario «no se va a dejar ir». No se quiso todavía pronunciar sobre el derbi. «Queda lejísimos», recordó, antes de reconocer que «tenemos que conseguir dar más y enganchar a la gente». Antes de concluir deslizó que han trabajado para corregir los errores defensivos en las acciones de estrategia.

«Nos está penalizando el balón parado en el defensivo y ofensivo, que nos genera situaciones de contra. Vamos a tomar medidas en ese aspecto y espero que esas correcciones que se van a hacer nos garanticen evitar esos goles, que son controlables y muy evitables». Por último se refirió a Carlos Cordero: «Hace dos años estaba trabajando en el Ayuntamiento de Almendralejo y jugando en Tercera. Es un diamente en bruto por las condiciones que tiene. Va dando mucho e irá dando mucho, pero tiene que pagar los peajes».