José Alberto esconde su plan

Hay muchas dudas sobre qué movimientos analiza la cabeza de José Alberto esta semana para sorprender al Tenerife el sábado (El Molinón, 20.30 horas). Su once no parece que vaya a alejarse mucho del que dirigió con éxito en Los Cármenes, pero hay matices sensibles que pueden darse y variables obligadas que tienen que entrar en la combinación. Lo único evidente, hasta ayer, es que Carmona lleva buena parte de la semana actuando por dentro, formando parte del trivote como interior, y Robin Lod ha sido empujado hasta la banda derecha. No está descartado, en cualquier caso, que por ahí siga percutiendo Carmona. Un breve rato de fútbol se lo tiró este miércoles también el balear en la banda.

Pero, por otra parte, José Alberto también ha amagado en algunos momentos de estas sesiones de trabajo con un sistema con un 4-4-2, situando a Djurdjevic y Blackman en primera línea. Puede que como una mera probatura de futuro, como solución para algún partido, pero los dos atacantes jugaron asociados en un momento de los distintos partidillos que organizó ayer el técnico del Sporting. También se plantea la duda razonable en el lateral derecho, con el regreso de Molinero, en competencia con Geraldes, además de lo que sucederá en el centro del campo con la baja de Nacho Méndez y la vuelta de Cristian Salvador. Más segura parece la línea de centrales, el lateral izquierdo y la continuidad de Traver por delante.

Penalti a Blackman

La jornada de ayer estuvo marcada por una gran intensidad, con José Alberto mostrando su versión más enérgica. «¡Quiero una transición a toda hostia o lo corto!», protestó malhumorado durante un ataque. El entrenamiento también dejó algunas simpáticas secuencias, reveladora del efecto vitamínico que tuvo la victoria en Los Cármenes. En una de ellas, Blackman, uno de los destacados, se fue al suelo con Álex Pérez solicitando penalti del central que José Alberto, aguantando la risa, no concedió. El inglés, entre sorprendido y divertido, se llevó las manos a la cabeza, mientras Peybernes le hacía el gesto de que se había tirado a la 'piscina'.

El centenar de aficionados que se dieron cita en el número 1 comentaron con humor la acción, aplaudieron el repertorio de paradas de Mariño -sobre todo una al inglés-, un par de grandes remates de Djurdjevic y la eficacia de Robin Lod en el disparo a media distancia con la zurda. No participó en la jornada Álvaro Jiménez, que realizó un trabajo de descarga muscular en el gimnasio, donde también estuvo Carlos Cordero, en la fase final de su afección viral, mientras que Dani Martín finalizó con molestias en un tobillo. A las órdenes de José Alberto repitieron los canteranos Alberto Espeso y Ramón Riego, además de Pedro Díaz y Neftali, que siempre arrancó desde la banda izquierda.

Por otra parte, Pelayo Morilla sigue aumentando su rastro en las categorías inferiores de la selección española. El canterano ha sido convocado por la sub 18 para dos partidos internacionales frente a Portugal. El primero se disputará el martes 4 de diciembre en el país luso, mientras que dos días después participará en otro en Badajoz.

