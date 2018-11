José Alberto: «Los jugadores han hecho un partidazo» José Alberto, durante el partido en el Nuevo Los Cármenes. / Pepe Marín / Alfredo Aguilar «La mejor versión delSporting está por llegar», afirmó José Alberto, que se mostró agradecido por el esfuerzo realizado por el equipo en su debut VÍCTOR M. ROBLEDO Viernes, 23 noviembre 2018, 23:53

Justo antes de sentarse en la sala de prensa de Los Cármenes, José Alberto esbozó media sonrisa. El técnico tardará en olvidar las emociones del viernes en su estreno como técnico del Sporting. «Conseguir los tres puntos es lo que buscábamos desde el entrenamiento del lunes. Solo nos queda felicitar a los jugadores. Han hecho un partidazo en un campo tan complicado, donde el Sporting nunca había ganado», apuntó en su primera respuesta.

Más allá del regusto dulce del triunfo, «que refuerza el trabajo de todos y nos da tranquilidad», José Alberto valoró la actitud del equipo tras solo cuatro días a sus órdenes. «Hemos visto a un Sporting valiente, que ha ido a buscar el segundo gol y que ha jugado un partido muy serio y muy competitivo», añadió. En ese sentido, el nuevo técnico rojiblanco destacó que «los jugadores han hecho un esfuerzo y un derroche físico espectacular».

El Sporting arrancó muy bien el encuentro ante el Granada, aunque mediada la primera mitad los papeles se intercambiaron. José Alberto explicó que «ha habido muchos partidos dentro de los noventa minutos, en unos hemos superado al rival y en otros nos han exigido mucho y hemos sabido contener los ataques». En cualquier caso, el entrenador asturiano aseguró que considera justo el resultado:«Somos merecedores de la victoria. Hemos tenido ocasiones para hacer el segundo mucho antes».

José Alberto expuso también las líneas básicas de la que espera que sea la identidad del equipo. «Trataremos de ser atrevidos y valientes, no de especular con el resultado. A veces nos saldrá y otras no», explicó el ovetense, confiado en que en los próximos partidos se siga viendo un Sporting «que juega hacia adelante».

Entre los aspectos a mejorar, José Alberto reconoció que el equipo tuvo cierta precipitación en algunos momentos del partido, «pero hay que asumir esos riesgos y los jugadores lo han interpretado de manera espectacular».

Preguntado por el punto en el que se encuentra el equipo respecto a la identidad que pretende implantarle, José Alberto adelantó que «la mejor versión delSporting está por llegar» y prometió trabajo «semana por semana para mejorar». En el plano individual, el técnico tuvo palabras de elogio para Nick Blackman:«Ha hecho treinta minutos muy buenos y nos ha dado lo que pedíamos y necesitábamos. Ha sido una pena que no consiguiera el gol, porque ha estado muy cerca».

José Alberto dedicó la victoria en su debut «a mi familia, que es la que me sufre cuando voy fastidiado para mi casa», y también «a los jugadores y la afición, que lo han pasado mal esta semana y seguro que sienten la misma alegría que yo». De cara al partido ante el Tenerife, José Alberto pidió a la afición «que esté con los jugadores. Necesitamos su apoyo y no me cabe ninguna duda de que El Molinón va a ser una caldera con su equipo». «Estamos deseando que llegue el sábado», concluyó.

Síguenos en: