Sporting | José Alberto: «Mi ilusión sigue intacta»

No se desplazó ni un milímetro José Alberto de la visión que expuso a la conclusión del partido del Sporting contra el Deportivo, precintado con un empate sobre la bocina de los gallegos. Una bendición inesperada para los visitantes, un cruel garrotazo para los gijoneses. «Si obviamos ese último gol todos estaríamos hablando de un gran Sporting», observó el técnico, que dedicó buena parte de la rueda de prensa a defender el papel de los suyos ante el Dépor: «Independientemente de la opinión de cada uno, creo que el equipo hizo un buen partido y ese gol del final es el que empaña cualquier análisis».

Sí concedió a los críticos que sus futbolistas tenían que haber sentenciado el partido para evitar la agonía final y el castigo de Aketxe. Y torció el morro cuando examinó la primera mitad, áspera y con el fútbol del Sporting enterrado en pérdidas de balón. De todas formas, sostuvo, «si cometimos esos errores fue por atrevimiento y por querer jugar desde atrás. Si queremos crecer con este estilo tenemos que asumir los errores». Luego, insistió, «en la segunda mitad corregimos eso, interpretamos mejor y tuvimos el control».

Con todo, José Alberto agradeció la jornada entre semana, con dos partidos en cuatro días, como remedio para pasar la resaca. «Dicen que cuando algo no acaba bien vale más tener un partido pronto para olvidarse de ese mal resultado», consideró. Y pasó palabra sobre las rotaciones, citando a todo el mundo a la clausura del partido de mañana en Gran Canaria frente a Las Palmas (22 horas peninsulares) y lo que suceda. «Tomaremos decisiones después del jueves, que va a ser importante, pero cualquiera puede entrar», apuntó en relación a Neftali, Hernán, Traver y Cerro, otra vez fuera de la convocatoria. «Los cinco están trabajando bien y pueden entrar en cualquier momento», remató.

No se mostró excesivamente preocupado por la clasificación, que ubica al Sporting en su mitad, sin terminar de despegar a nivel numérico, priorizando las sensaciones de crecimiento y evolución que palpa de puertas para dentro. «Desde el día uno de este año mirar la clasificación está prohibido», remarcó. «Sé que el entrenador vive de los resultados y lo asumo, y también la crítica como parte de esos resultados, pero lo que me importa es la valoración que tienen los jugadores de lo que estamos construyendo. Un gol en el minuto 90+4 no empaña un muy buen partido ni el nivel de confianza que tengo en los jugadores», amplió José Alberto.

En ese camino, con tres empates, una victoria y una derrota en la mochila tras un exigente comienzo, el entrenador se confesó ilusionado. «Mi ilusión y la de los jugadores sigue intacta», recalcó. «Para nada cambia mi análisis del objetivo. Si alguien pensaba que el Sporting iba a arrasar, estaba muy equivocado. En esta categoría no arrasa nadie y es muy difícil ganar partidos», sostuvo. Se apoyó en el ejemplo del Girona, el club más poderoso de la categoría, con solo dos puntos más que el Sporting. «Lo importante», concluyó el técnico, «es ver cómo estaremos en junio».

Poderío en Las Palmas

Anunció poderío en Las Palmas, enterrado de momento por un mal inicio de temporada, sin victorias, pero con una plantilla de pedigrí. «En su casa siempre es un rival complicadísimo y tiene un gran presupuesto, con una plantilla excelente», enfatizó. Recitó por encima a Pedri, Jonathan Viera y Rubén Castro, dudas hasta el último momento, y resumió que «tiene un estilo de juego definido, intenso, que juega lejos de su portería y que tiene gente de calidad que en cualquier momento puede desequilibrar un partido». Pero, prolongó, «llegamos en un buen momento y somos un equipo completamente fiable, que está en construcción a estas alturas, pero que avanza con paso firme».

Para enfrentar a Las Palmas, el preparador rojiblanco insinuó otra vez ayer el sistema de los dos delanteros, explicando que «'Djuka' puede jugar solo o acompañado, igual que Álvaro (Vázquez)», reconociendo sobre el delantero serbio que «posiblemente se sienta mejor acompañado por sus condiciones».