José Alberto: «Estoy muy ilusionado con este Sporting que vamos a hacer» 01:00 José Alberto, ayer, en El Molinón, delante del mural del mítico Fernando Villaverde. / ARNALDO GARCÍA «Trabajamos en un equipo que no especule y vaya a por el rival. Buscamos una plantilla corta», afirma el técnico JAVIER BARRIO GIJÓN. Sábado, 15 junio 2019, 04:01

A José Alberto López (Oviedo, 1982) se le nota activo en su paseo vespertino por El Molinón, «ilusionado» antes de agarrar «unos días de vacaciones». El Sporting que proyecta se está cociendo entre bambalinas, con participación activa del entrenador junto a Miguel Torrecilla. «Nuestra comunicación es bidireccional y vamos de la mano», subraya en un encuentro en exclusiva con EL COMERCIO, del que mañana se publicará una extensa entrevista. «Tengo mucha ilusión» -reitera- «con el equipo que vamos a hacer». Uno con un punto de partida básico. «Buscamos una plantilla que tenga 21, 22 ó 23 jugadores como mucho para que todos estén muy metidos», considera el entrenador, agregando que «los futbolistas que lleguen tienen que venir para aportar». Una selección reducida, pero fiable.

Después de pasear por El Molinón, por la grada y por el césped, vestido con una americana, informal por las zapatillas que calza y las oscuras gafas de sol que sujeta en la mano, el técnico repite una idea que también trasladó en su última rueda de prensa, en la bajada de persiana a un mal año. «Entre otras cosas tenemos que encontrar la fórmula para mejorar esa capacidad anotadora, que fue una de las cosas que nos marcó el curso pasado, y ser más regulares y fiables, sobre todo en casa», asegura, con un aviso para navegantes: «El jugador que esté aquí debe estar muy implicado. Tenemos una gran responsabilidad».

Y reconoce dos premisas comunes en el patrón de búsqueda de los nuevos. La primera, el ADN asturiano: «Es una de las cosas que estamos mirando, sí. Es importante que un equipo tenga un sentimiento de pertenencia grande, que conozca la casa y la competición». La segunda, la personalidad y el liderazgo. Pronto sobresale un nombre propio. «Con Javi Fuego hablo todos los veranos», reconoce con una sonrisa el entrenador rojiblanco, sin desvelar mucho más, aunque concede, en sintonía con Torrecilla, que «soy optimista siempre» sobre su llegada. «Ojalá podamos contar con un jugador de un nivel tan alto. Sería un lujo. Todos conocemos la trayectoria de Javi, la cantidad de partidos que ha jugado y lo gran profesional que es. Es un líder, con mucha personalidad, y ayudaría mucho a los jóvenes». No quiere, en todo caso, avanzar nada sobre la negociación, a la espera del Villarreal.

La búsqueda de un '10'

Junto a la llegada de Javi Fuego, no obstante, la gran preocupación está en remendar la defensa y el resto del campo. No prevé muchos fichajes José Alberto, pero sí concede, de forma genérica, que «tenemos que reforzarnos en defensa, en el centro del campo y también en el ataque». Ahí apunta a la idoneidad de incorporar un '10', «un jugador del estilo de Rubén García el año anterior», señalando que «creo que nos faltó eso este año». En relación a la puesta en escena, José Alberto deja un par de pinceladas: «No sé qué equipo tendremos, ni con qué sistema jugaremos, pero lo que tengo claro es que será un equipo competitivo, que no va a especular, intenso y que va a ir a buscar al rival. El que conozca mi trayectoria sabe qué tipo de propuesta me gusta».

No hay dique de contención para los canteranos. «El que responda sabe que va a tener su oportunidad. Los conocemos y creemos en ellos», subraya, con el ejemplo de Nacho Méndez y Pedro Díaz en la mano, sin obviar a «Cristian y Traver», llegados desde el filial. Tampoco se le escapa el nombre de José Gragera: «Es el mediocentro más diferente porque es el más posicional, jugando por delante de la defensa. Tiene mucho desparpajo, como vimos en la visita del Cádiz a El Molinón, y ya veremos cómo va la temporada». Mareo llama a Mareo.