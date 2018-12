José Alberto, junto a su referente Marcelino García y José Alberto, ayer, en los pasillos de Paterna, antes de los entrenamientos del Sporting y del Valencia. / R. S. G. Marcelino sorprendió al técnico del Sporting y a toda la delegación durante su estancia en Paterna J. BARRIO GIJÓN. Martes, 11 diciembre 2018, 02:18

Casi cuarenta y cinco minutos de reloj se tiró José Alberto hablando ayer con Marcelino García, su referente desde hace años en los banquillos. Uno de los mejores entrenadores del país y que, a lo largo de su constante subida en su trayectoria, nunca se ha olvidado de su Sporting. Ayer quedó claro. Una vez más, encantado de reencontrarse con la expedición gijonesa en la que ahora es su casa después de haber visto el partido de Elche por televisión.

Buscaba el equipo rojiblanco su último entrenamiento fuera de casa de lunes en Valencia, en Paterna, cumpliendo la hoja de ruta que Rubén Baraja dejó establecida hace varias semanas, tiempo atrás a su destitución. Y antes de que se iniciara la sesión del Sporting, prevista para las once horas, el entrenador de Careñes, que iba a dirigir la vuelta al trabajo de los suyos, se trasladó desde la zona preferente del Valencia hasta donde conviven el resto de los equipos base del conjunto 'che', donde tenía previsto ejercitarse el Sporting. De repente, con José Alberto en un pasillo de uno de los vestuarios de Paterna, vistiendo el traje de faena para la jornada, apareció Marcelino sonriente y alegre, fundiéndose en un fuerte abrazo con el actual entrenador del Sporting, con el que inició un familiar diálogo.

El club publicó en su página web la cariñosa secuencia del encuentro entre los dos técnicos, en un montaje de un minuto, durante el que se fueron sumando algunos integrantes de la expedición con los que Marcelino mantiene una buen relación. «Estás quedando en nada, ¡eh!», le soltó el entrenador del Valencia con una sonrisa a José Luis Rubiera, jefe de Prensa del Sporting y una persona muy apreciada por el técnico, que le tuvo durante su etapa en el banquillo de El Molinón. Ambos se fundieron en un cariñoso abrazo. «¡Hombre Rubén! ¿Qué pasa? ¿Qué tal estás?», le dijo a Biempica a renglón seguido con energía, antes de abrazar también al preparador físico del Sporting.

La expedición rojiblanca quedó encantada por el trato del técnico, quien atraviesa un momento difícil con el Valencia después de una excepcional pasada temporada, en la que devolvió al conjunto 'che' a la 'Champions'. «Yo al Sporting le estoy muy agradecido. Entré allí a los 12 añitos y estuve hasta los 22. Después, como técnico, pasé por la secretaría técnica, el filial y el primer equipo, otros cinco años como profesional. Y prácticamente en todo, a nivel profesional y de formación humana, tiene una trascendencia muy importante en mi vida», recordó hace unos meses.

José Alberto, por su parte, nunca ha escondido su admiración por el trabajo de Marcelino, del que se considera abiertamente un seguidor. Aprecia su meteórica carrera, subiendo peldaños desde lo más bajo, pero, sobre todo, la intensidad y regularidad con la que han jugado siempre todos sus equipos, con una línea muy marcada. Ambos entrenadores solo habían coincidido en una ocasión, en una situación casual en un restaurante de Tazones, aunque ya mantenían algún vínculo, puesto que Johnny Ondina, nutricionista del Valencia, es amigo personal de José Alberto.

Regreso a Asturias

El entrenamiento del Sporting en Valencia, por otra parte, se desarrolló bajo el guión de una jornada pospartido, con sesión regenerativa para los titulares y un trabajo más exigente para los que salieron de refresco. Djurdjevic, que sufrió un pisotón en el pie izquierdo durante el partido en el Martínez Valero, no entró en contacto, limitándose a realizar carrera continua. En principio, no obstante, no tendrá problemas para estar a disposición de José Alberto para la cita del sábado frente al Mallorca.

Tras el entrenamiento en Paterna, el equipo almorzó en Valencia y, acto seguido, cogió un vuelo directo hasta el aeropuerto de Asturias. A media tarde ya aterrizaba en el Principado después de casi una semana lejos de Gijón. Los jugadores disfrutarán hoy de jornada de descanso y mañana ya regresarán al trabajo.

