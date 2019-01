«Está claro que tenemos que mejorar el gol» 01:40 José Alberto López, en el último entrenamiento de la semana. / A. G. «He hablado con los dos delanteros y están tranquilos. Me preocuparía si no hiciéramos ocasiones», afirma José Alberto A. MAESE GIJÓN. Sábado, 5 enero 2019, 02:56

No parece que a José Alberto López le preocupe en exceso la falta de puntería del Sporting. Pero es evidente que, como técnico del primer equipo, es un dato que no pasa por alto.

El asturiano exprimió en la primera semana de trabajo tras las vacaciones a sus futbolistas y, tras la paliza física, buscó mejorar la eficacia goleadora de los hombres de ataque. «Está claro que el gol es algo que tenemos que mejorar y en ello estamos», reconoció el preparador un día antes de que la competición regrese a Gijón.

Desde que se hizo cargo del primer equipo, José Alberto mide al milímetro cada palabra que sale de su boca. Es consciente de la responsabilidad que lleva en el cargo y por ello ya no es un hombre que ofrezca grandes titulares. Ayer mostró su lado más sencillo cuando se refirió a la escasez goleadora de sus artilleros, pero no perdió la calma. «He hablado con los dos delanteros y están tranquilos», destacó el ovetense antes de explicar los motivos que no le llevan a obsesionarse con la falta de puntería: «Sí me preocuparía que el equipo no generase ocasiones».

«Es un partido muy bonito para jugar, será mi primer lleno en El Molinón»

El técnico le ha cambiado la cara al Sporting. El equipo es más protagonista en el área rival, lo que le ayuda a crear más acciones de peligro. A ello hay que sumarle que «a nivel defensivo los números son buenos». El pero que le pone el preparador al grupo es que «en la zona ofensiva necesitamos más». «Sufrimos por lo ajustado de los marcadores en los encuentros en los que tenemos oportunidades de sobra para vencer», destacó.

Tras la sesión a puerta cerrada que dirigió en el campo número cinco de Mareo, José Alberto convocó a todos los disponibles, entre los que se encuentran todos los que generaron dudas durante la semana por molestias musculares: «Tanto Blackman como Djurjdevic están en plenas condiciones para jugar el tiempo que consideremos oportuno. También Babin, que no se entrenó por un proceso vírico».

La única baja con la que cuenta para el partido de esta tarde es la de Robin Lod, que evoluciona favorablemente. Así lo desveló el técnico rojiblanco. «Esta semana se ha entrenado bien y esperamos que a partir del lunes pueda incorporarse poco a poco con el resto de sus compañeros», dijo.

A José Alberto le encanta El Molinón y más si este va a presentar una de sus mejores entradas de curso: «Es un partido muy bonito para jugar. Será mi primer lleno en El Molinón y eso nos hace tener una motivación especial».

Un mercado «tranquilo»

La llegada del nuevo año trae consigo la apertura de la segunda ventana de fichajes para los equipos de fútbol. También abre la posibilidad a los jugadores con último año de contrato de poder negociar con otros clubes su futuro. En el Sporting, Babin, Álex Pérez y Canella se encuentran en esa situación. «Me gusta que los jugadores importantes se encuentren bien. Ellos están acostumbrados a que las renovaciones se lleven a cabo al final de la temporada, así que están tranquilos», hizo hincapié.

Con cierta calma también espera el preparador que transcurra enero, aunque afirmó que «iremos viendo lo que el mercado ofrece y lo que los jugadores nos demanden». «Tenemos nuestras necesidades y lo sabemos de manera interna, pero no voy a entrar en detalles de las posiciones que queremos reforzar», se disculpó. Pero, para que lleguen las nuevas incorporaciones, primero tienen que salir alguno de los actuales integrantes del vestuario rojiblanco.