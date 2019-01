José Alberto: «Prefiero subir que jugar una final de la Copa del Rey» José Alberto, ayer, intercambia impresiones con Canella antes del entrenamiento. / A. GARCÍA «¿El 'play off'? Queda mucho todavía. No hay nada definitivo a falta de 22 jornadas», insiste el técnico rojiblanco J. BARRIO GIJÓN. Sábado, 12 enero 2019, 02:46

No se lo pensó mucho ayer José Alberto, situado en el pellejo de elegir entre el ascenso y la posibilidad de disputar la final de la Copa. «Respeto la opinión de todo el mundo, pero prefiero conseguir el objetivo de subir que jugar una final de la Copa. Sería bonito, pero nuestro objetivo prioritario es la Liga», remarcó rotundo el entrenador, listo para el choque de esta tarde en el Carlos Belmonte.

Antes de nada solicitó, con el partido ante el Zaragoza como lección y el del Valencia como prueba para enmendarse, que «tenemos que aprender de estas situaciones, como de la derrota del sábado, porque, como saben, el gol del Zaragoza nos hizo mucho daño». Luego, prosiguió, «el grupo ya supo encajar un gol difícil del Valencia, con esa incertidumbre de si era o no, levantándose para hacer una buena segunda parte. Hemos hecho hincapié en ello».

Del Albacete habló con respeto, recordando que «nadie le ha regalado nada y está ahí arriba por merecimientos propios y haciendo una temporada excelente». Desgranó, como sus puntos fuertes, el balón parado, su eficacia, pero, especialmente, «la transición defensiva y ofensiva, que la hace de forma extraordinaria, y en la que es uno de los mejores equipos de la categoría». Eso, concluyó, «nos va a exigir concentración durante noventa minutos». También se mostró obsesionado con lograr la victoria, sin trasladar esa obsesión a la diferencia con el 'play off', a ocho puntos. «Queda mucho. No hay nada definitivo a falta de 22 jornadas», observó. No ocultó, en todo caso, que «con la diferencia que hay (con el 'play off') cualquier partido es importante para nosotros».

Sobre el once ofreció pocas pistas. «Optaremos por el que mejor consideremos, con dos puntas o tres en el medio», dijo, declarando a Robin Lod acto para la contienda: «Está bien para entrar de inicio». Con Pablo Pérez, genial ante el Valencia, se detuvo más. «Es un jugador importante en cualquier rol. Siempre da rendimiento y ofrece lo que le pedimos, incluso jugando en una posición que no es la suya, como el otro día. Para nosotros es un lujo disponer de él», declaró José Alberto.

Más parco en palabras fue con respecto al mercado, en el que el Sporting no se ha movido todavía. «Trabajaremos con lo que tengamos», repitió ante la tesitura de que no hubiera fichajes este mes, justo antes de mostrarse satisfecho con el trabajo de sus dos delanteros. Aunque, reiteró, «viven del gol y tienen que mejorar sus cifras».

Luis Miguel Ramis

Luis Miguel Ramis, por su parte, alertó a los suyos sobre el peligro del Sporting, revitalizado con la victoria de Copa tras la derrota ante el Zaragoza: «Recobraron un poco la confianza en el resultado, ganándole a un Primera. Tienen dos equipos para competir en dos competiciones muy difíciles y eso habla de su plantilla».