Sporting | José Alberto reparte el juego entre sus hombres

La fotografía de la alineación que presentó José Alberto López en el partido del pasado domingo ante el Elche no fue muy diferente de otra de hace ya más de cinco meses. El pasado 23 de noviembre, en su estreno al frente del primer equipo del Sporting, el técnico ovetense apostó por un once en el que han sobrevivido hasta nueve jugadores desde entonces: Mariño, Geraldes, Peybernes, Babin, Nacho Méndez, Cofie, Traver, Carmona y Djurdjevic. José Alberto ha dado vueltas a su propuesta hasta volver casi a su punto de partida, al menos en lo que a nombres se refiere. Por el camino, eso sí, ha repartido el protagonismo de sus piezas hasta cerrar su particular cásting.

José Alberto ha dado con una base de jugadores entre los que se reparte la mayor carga de minutos. De los veinticuatro futbolistas que ha utilizado en Liga desde su llegada al equipo, solamente Mariño, Geraldes, Djurdjevic, Peybernes y Cristian Salvador han disputado más de veinte partidos. En el caso del portero gallego y del lateral portugués, la confianza del técnico ovetense ha sido máxima, ya que han jugado los veintidós partidos al completo.

El cambio de entrenador el pasado mes de enero modificó la situación de varios jugadores que no estaban contando para Rubén Baraja. Los giros más radicales fueron los de Mathieu Peybernes y Álvaro Traver. El central francés había jugado solamente dos partidos con el entrenador vallisoletano. José Alberto le dio la titularidad en su debut en Los Cármenes y desde entonces solamente se ha perdido dos encuentros por lesión.

Traver, por su parte, tuvo algunas propuestas para abandonar el Sporting en el mercado invernal, pero José Alberto y Miguel Torrecilla frenaron sus dudas y acumula diecisiete partidos desde noviembre. En las últimas seis jornadas, además, se ha asentado en la titularidad en detrimento incluso de un jugador como Carmona, intocable para la mayoría de los técnicos en los últimos años.

El transcurso de las jornadas permitió también ganarse un puesto en el once a algunos futbolistas. Molinero perdió su sitio en el lateral derecho en beneficio de Geraldes, pero lo recuperó en la banda izquierda por la lesión de Canella. Antes, José Alberto apostó también por el joven Carlos Cordero, que llegó a acumular hasta once apariciones en Liga, ocho de ellas como titular. La regularidad de Molinero parece cerrar por el momento la puerta a sus competidores.

Cofie desapareció de las alineación durante ocho jornadas, pero desde el partido en Los Pajaritos se ha mantenido en la pareja de pivotes sobre la que gira el 4-4-2 por el que está apostando José Alberto. Los nueve últimos partidos se han saldado con un balance seis victorias y tres empates.

Llamativo es el caso de Pablo Pérez, que ha disputado catorce de los veintidós partidos de José Alberto, pero tiene la segunda cifra de minutos más baja de la plantilla en ese tramo, con apenas 329. El gijonés se ha convertido en un recambio habitual del técnico para oxigenar el ataque en el tramo final de los partidos. Aitor, por su parte, ha sido sustituido en diez de sus once partidos como rojiblanco. Lo que no ha cambiado con José Alberto es la situación de Lod, que solo ha completado uno de los once partidos que acumula en Liga. De cara a los últimos partidos, el técnico parece tener clara su apuesta.