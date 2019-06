José Alberto: «No tengo la sensación de que sea mi último partido en el Sporting» José Alberto, en un entrenamiento del Sporting. / Arnaldo García El técnico asegura que «saldremos a ganar porque somos profesionales» ANDRÉS MAESE Gijón Viernes, 7 junio 2019, 13:07

Llegó el día. Mañana se termina la temporada y José Alberto quiere concluir el curso de la mejor manera posible. «Afrontamos la última jornada con un sabor agrio por no cumplir los objetivos de la temporada, pero no quita que queramos ganar para irnos de vacaciones con buen sabor de boca», aseguró el preparador.

A diferencia de otras ocasiones en las que el equipo juega en casa, esta vez hizo pública la convocatoria. Seis de los dieciocho citados tienen ficha con el filial. «Son semanas para sacar conclusiones y ver a gente de abajo. Queremos premiar a la gente del filial para que se adapten lo mejor posible», explicó el ovetense que no desveló la posible alineación.

El de hoy fue el último entrenamiento de la temporada y mañana se cerrará el curso. A partir de entonces José Alberto se centrará en su próximo proyecto con el Sporting porque «no tengo la sensación de que sea mi último partido, aunque nunca se sabe. Estoy disfrutando mucho del camino. He tenido luces y sombras, pero he disfrutado y he dado todo de mí».

El entrenador admitió errores en su primera experiencia en el fútbol profesional, pero no quiso desviar la atención del choque ante el Cádiz. «Mañana vamos a por los tres puntos. El club se juega dinero por la posición y los jugadores se juegan su prestigio», aseguró.

Sobre las críticas recibidas en las últimas semanas, José Alberto fue sincero: «Estamos en un club de máxima exigencia para todos. No cumplimos con las expectativas y es normal que aparezca la crítica».

Por último se refirió al futuro de jugadores como Babin y Canella. «Todos saben lo que pienso, soy una persona que va de frente, luego hay que respetar las decisiones personales de cada uno», concluyó.