José Alberto: «Este Sporting se asemeja a lo que queremos» José Alberto da indicaciones a sus futbolistas durante el partido. «En estos dos partidos hemos querido mezclar cosas, pero el equipo de Montilivi no tendrá nada que ver», asegura J. BARRIO GIJÓN. Domingo, 11 agosto 2019, 04:05

Aunque en Palencia José Alberto no verbalizase malestar, relativizando un guión descafeinado, el semblante del entrenador del Sporting era distinto ayer. Satisfecho, concedió tras el empate contra el Alavés que «hemos visto un muy buen partido del equipo», poniendo en valor el papel de los suyos en muchas fases: «Este Sporting se asemeja a lo que queremos ver: atrevido, que llega al área con mucha gente, que sabe juntarse y que es intenso y agresivo».

«Estoy contento con la pretemporada y el avance que hemos tenido», resumió. «Ha habido cosas buenas y otras que tenemos que mejorar, pero para eso está la pretemporada, para coger minutos y cargar piernas», normalizó el técnico ovetense. Sí concedió, tras la mala imagen de Palencia, que «queríamos recuperar sensaciones (ante el Alavés) para desconectar ya el resto del fin de semana y el martes comenzar a pensar en el Girona».

A renglón seguido, no ocultó que «necesitamos mejorar en afinar ante la portería rival, porque no hemos hecho muchos goles». Uno en los cuatro últimos encuentros tras la 'lluvia' de los dos primeros amistosos. Pero, repitió, «hoy -por ayer- me voy contento con el equipo. Hemos jugado un partido serio». Más tarde, se puso de perfil cuando se le preguntó por el primer once titular y por si Borja López tendrá un sitio en él: «El equipo que se presente en Montilivi no tendrá nada que ver con ninguno de los dos últimos, ni el del jueves ni el de hoy -por ayer-. Hemos querido mezclar cosas, pero aún no tengo el once».

Tras confesarse «contento con la plantilla y con que los fichajes hayan llegado a tiempo», y preguntado por las bandas, José Alberto deslizó que «se habla mucho del extremo y es una posición en la que estamos atentos a mejorar, como en las demás». Tampoco se explayó mucho con Hernán, al que se busca una cesión, lo que abriría la puerta a la llegada de un jugador de banda: «Hernán conoce su situación desde antes del verano».