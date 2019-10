José Alberto, tras el Sporting - Alcorcón: «Es el momento más duro desde que estoy aquí» José Alberto, durante el Sporting - Alcorcón. / Damián Arienza El técnico rojiblanco aseguró sentirse «con todo el ánimo» para revertir la situación del Sporting tras el 1-3 de hoy ante el Alcorcón VÍCTOR M. ROBLEDO Sábado, 12 octubre 2019, 18:40

José Alberto López lanzó un mensaje de autocrítica y unidad tras la contundente derrota del Sporting ante el Alcorcón. «Es el momento más difícil desde que estoy aquí, pero me encuentro con todo el ánimo y el equipo va a estar arriba segurísimo», aseguró en rueda de prensa. El técnico rojiblanco afirmó que el primer gol del Alcorcón afectó excesivamente a sus jugadores. «Nos saca del partido hasta el descanso completamente. Hemos encarado muy mal ese tramo. Me quedo con la reacción que ha tenido el equipo en la segunda parte, con cinco o seis ocasiones de gol claras en un día complicado», añadió.

José Alberto no ocultó que el equipo cometió «errores de bulto que cualquier rival aprovecha», en una «situación de falta de puntos» que cree que está afectando a nivel anímico al Sporting. «Te penaliza en momentos como el primer gol suyo, que te dejan como un combate de boxeo», explicó.

«Estamos en octubre, hay tiempo para todo, pero tenemos que darnos cuenta de que, o apetramos todos juntos para adelante o no vamos a conseguir nada», apuntó el entrenador ovetense, que aseguró sentirse con fuerza para dar la vuelta a la situación. «Estoy a tope con el equipo y creo que el equipo está a tope conmigo. Lo que ha pasado hoy son cosas del fútbol hasta cierto punto normales. Si el equipo no estuviera conmigo no lo habría mostrado en la segunda mitad», apuntó.