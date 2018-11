José Alberto comienza al ataque

El 23 de noviembre de 2018 no será un fecha más en el calendario de José Alberto López. Al contrario. En su tercera temporada al frente del banquillo del Sporting B, al técnico asturiano le ha tocado dar el salto al fútbol profesional. Lo hace para, en sus palabras, «cumplir un sueño» después de haber firmado dos campañas inmaculadas con el filial. El ascenso a Segunda División B y la participación en el 'play off' para alcanzar la categoría de plata son dos de los argumentos que han llevado al consejo de administración del Sporting a ofrecerle la alternativa para reconducir la situación del primer equipo.

A sus 36 años, el preparador se ha convertido en el entrenador más joven de la categoría. No parece que la competición le de vértigo. Con paso firme, José Alberto completó una semana con cinco entrenamientos en los que ha podido conocer más a fondo a su nuevo vestuario. Un grupo de futbolistas al que ha convencido el mensaje transmitido por un preparador que se lanzará al ataque, sin vértigo, de una forma atrevida.

Lo hará ante el tercer clasificado, el Granada, en un estadio que no invita al optimismo. El Sporting se desplazó ayer a tierras andaluzas con «las ilusiones renovadas», tal y como aseguró durante la semana Hernán Santana, uno de los descartes del nuevo entrenador, que tampoco ha decidido contar, por decisión técnica, con Juan Rodríguez y Neftali.

Santana, Juan Rodríguez y Neftali fueron los descartes de José Alberto para el partido

El cambio del sistema es una evidencia. El vestuario desveló que una de las primeras ideas que les transmitió José Alberto es que iba a recuperar el trivote, con un centrocampista defensivo y otros dos que actuarán por delante para generar juego. Dichas posiciones, por lo observado durante la semana, estarán ocupadas por tres de los diez fichajes que realizó el pasado verano Miguel Torrecilla. Isaac Cofie regresará a la titularidad para situarse por delante de la defensa, mientras que Robin Lod y André Sousa acompañarán al ghanés para manejar las riendas del Sporting en Granada.

El trivote parece haberle quitado protagonismo a Pablo Pérez, un hombre que últimamente venía siendo uno de los fijos en las alineaciones de Rubén Baraja. Pese a que su presencia no está descartada, porque José Alberto lo probó de volante, parece que comenzará el choque en el banquillo.

Más dudas ha generado al nuevo cuerpo técnico el tridente ofensivo. Djurdjevic se perfila como el delantero titular, por delante de Blackman, al que aún le faltan entrenamientos para alcanzar el estado físico exigido para completar la totalidad de los noventa minutos. Hasta la fecha tan solo ha sumado 63 minutos en la Liga.

Al serbio le acompañará Álvaro Jiménez en la banda izquierda. José Alberto quiere recuperar al extremo por la verticalidad y la velocidad que ofrece su juego. Con Neftali descartado, con el que también probó en la banda izquierda en los entrenamientos, el extremo cordobés tiene vía libre para demostrar que su incorporación es un acierto del director deportivo.

Por otro lado, Carmona y Traver pugnan por una plaza en el once. Junto al compañero que tendrá Babin en el centro de la zaga, es la posición cuyo dueño para el duelo de esta noche se encuentra en el aire. Los números de Carmona, es el máximo goleador del equipo, le dan un plus para ser titular, pero bien es cierto que para el estilo de juego del nuevo técnico el perfil de Traver encaja a la perfección. No será hasta última hora cuando se conozca quién acompañará a Geraldes en la banda derecha. Aunque el peso de Carmona en el vestuario también podría influenciar en la decisión.

Por último, la línea defensiva está decidida casi en su totalidad. José Alberto quiere a su muro atrás lo más adelantado posible para evitar la salida del balón del rival. El Granada tendrá muy encima al Sporting cuando el balón esté en su poder. Una presión que inician los delanteros, pero que tanto el centro del campo como la defensa tienen que continuar para que sea efectiva. Con Canella y Noblejas en la enfermería, Carlos Cordero debutará con el primer equipo en el lateral izquierdo.

El canterano está «sobradamente preparado», tal y como comentó el preparador rojiblanco. A su lado se situará Babin para dirigir una defensa en la que hay una duda sin resolver. Peybernes y Álex Pérez se juegan la última plaza en la línea trasera, ya que el lateral derecho es para un André Geraldes que cubrirá la baja por sanción de Molinero.

El francés parte con cierta ventaja, aunque no es descartable que el nuevo cuerpo técnico continúe con el mismo centro de la zaga para no llevar a cabo toda una revolución en el once. Entre sanciones, lesiones y decisiones técnicas, esta noche verán desde su casa el partido seis de los once jugadores que el pasado fin de semana fueron titulares en la derrota del equipo en el Carlos Tartiere.

El estreno del Sporting de José Alberto se llevará a cabo en un escenario en el que el Granada todavía no conoce la derrota. Los andaluces suman cinco victorias y dos empates en los siete duelos que ha disputado ante su afición. Con 22 goles a favor y 10 en contra, el equipo de Diego Martínez tiene la posibilidad de asaltar el liderato y ocupar la primera posición, al menos, hasta el domingo, a las 16 horas, cuando el Málaga se enfrente al Extremadura.

El técnico tan solo tiene las bajas de Fran Rico y Adri Castellano, por lo que podrá presentar su alineación más repetida en las últimas jornadas. La velocidad en las bandas es una de las características de un Granada que lidera Antonio Puertas como máximo realizador, con seis dianas. El atacante ocupará la banda izquierda siempre que Pozo no se siente en su lugar. En la banda opuesta se situará Vadillo, un extremo vertical y con velocidad que le buscará las cosquillas a Cordero. Es sin duda el punto fuerte de un Granada que pondrá a prueba al nuevo Sporting de José Alberto López.

