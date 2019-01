«Este equipo no ha sido inferior a nadie, podemos estar entre los mejores» José Alberto da indicaciones a sus futbolistas durante la sesión que dirigió en Mareo. / ARNALDO GARCÍA José Alberto confía en completar una gran segunda vuelta para acercarse a los puestos de 'play off' y luchar por el ascenso a Primera ANDRÉS MAESE GIJÓN. Sábado, 26 enero 2019, 02:10

Varios son los mensajes que ha lanzado José Alberto López al vestuario desde que el mismo momento que pisó por primera vez el banquillo del primer equipo del Sporting el pasado mes de noviembre. La primera idea que transmitió el preparador asturiano a sus futbolistas fue la de jugar sin ataduras, ser valientes y focalizar el esfuerzo a la búsqueda de la portería contraria sin miedo, con velocidad y verticalidad. Un cambio que sirvió para ver a un grupo con mayor proyección ofensiva que reenganchó al sportinguismo. Al plan inicial ahora se le suma un nuevo objetivo: estar entre los mejores.

Hernán Santana -jugador que ha ganado protagonismo en la medular en las últimas semanas- afirmó el jueves que el preparador ovetense les había convencido para lograr la mejor puntuación de la categoría en la segunda mitad de la temporada. Unas palabras que parecen haber calado en el vestuario. «El equipo no ha sido inferior a nadie desde que estoy en el banquillo y eso nos tiene que hacer ver que podemos estar entre los mejores», aseguró ayer José Alberto, que explicó cómo había transmitido el mensaje a sus futbolistas.

Para el preparador, lo más importante es que «el día a día y el trabajo sobre el campo acompañan a nuestras ideas y los resultados que estamos consiguiendo nos llevan a confiar en que podemos hacer una gran segunda vuelta».

«El trabajo en el campo nos lleva a confiar en hacer una gran segunda vuelta»

El primero en hacer público el objetivo marcado para lo que queda de campaña fue Babin. El central, tras la victoria ante el Alcorcón del pasado fin de semana, anunció que «queremos ser el mejor o el segundo mejor equipo de la categoría en los partidos que faltan para el final».

Desde entonces, el grupo disfrutó de dos jornadas de descanso antes de comenzar a preparar el choque de mañana ante el Deportivo. «Es muy importante ganar porque jugamos en casa», apuntó José Alberto. Los duelos en El Molinón, y más ante rivales directos, se antojan vitales para los intereses rojiblancos y el preparador es consciente de ello: «Tenemos que hacernos fuertes como locales, es un encuentro con sabor a Primera ante uno de los mejores conjuntos de la categoría».

El asturiano no ocultó la dificultad del choque de mañana. Considera al rival capaz de sumar los tres puntos en Gijón pese a que su versión lejos de Riazor, al igual que la gran mayoría de los equipos de Segunda, empeora. «Vienen de hacer muy buenos partidos y nos van a exigir el máximo. Tenemos que mostrar nuestra mejor versión y cometer pocos errores», afirmó.

Su estrategia para intentar doblegar a los gallegos pasa por no variar en exceso el once que venció al Alcorcón hace unos días. Por ello, plantea un cambio en el once, que variará la posición de Robin Lod. Carmona, que el pasado fin de semana comenzó el encuentro en el banquillo, recuperaría la titularidad. Así, las bandas quedarían ocupadas por el mallorquín y por Álvaro Jiménez, que parece haberse ganado la confianza del técnico.

La principal permuta del equipo afectaría al centro del campo. Con Cristian Salvador como un seguro por delante de la defensa, Nacho Méndez, Sousa y Hernán Santana se disputarían un hueco del trivote, ya que la tercera posición sería para Robin Lod. «Trabajamos para que juegue por dentro. Cuando lo ensayamos en el campo es porque tiene opciones de estar ahí», desveló José Alberto.

Durante la sesión que dirigió ayer a puerta abierta en el campo número cinco de Mareo, el finlandés participó como enganche. Una demarcación clave para conectar el centro del campo y la delantera, que, salvo sorpresa, volverá a ser para un Uros Djurdjevic, al que le sienta bien 2019: «Robin, al igual que Carmona, tiende a ser más interior que extremo. Necesita tener el contacto con el balón y así sentirse más importante».

No es la primera vez que José Alberto destaca la calidad de un futbolista llamado a marcar las diferencias sobre el terreno de juego. Su asistencia y su gol ante el Alcorcón le servirán para continuar una semana más en el once inicial. Mañana visita El Molinón uno de los grandes de la Liga, toca demostrar que la plantilla va en serio a por el ascenso.

