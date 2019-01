José Alberto: «Vamos a intentar ser nosotros mismos y recuperar sensaciones» José Alberto, este lunes, en Mareo. / ARNALDO GARCÍA «El Valencia es un rival a tener en cuenta, pero iremos con nuestra idea sin mirar a quién tenemos enfrente», dice J. BARRIO GIJÓN. Martes, 8 enero 2019, 02:46

En su primer duelo ante uno de los entrenadores que más ha podido influir en su carrera, considerando a Marcelino como uno de sus referentes, José Alberto no se arrugó, digiriendo la derrota del sábado frente al Zaragoza y listo para redimirse en este nuevo asalto. «Siempre que un partido no sale como nos gusta está claro que viene bien tener otro examen cerca para quitar las malas sensaciones», reconoció el técnico, quien recordó que «las derrotas forman parte del juego y hay que saber ganar y perder», reconociendo, en todo caso, que «la del otro día fue dura porque era un día especial, pero he encontrado a los jugadores bien».

Sí aprovechó la rueda de prensa previa al partido de Copa para defender su apuesta por los dos delanteros. «Si en esa primera media hora fuéramos dos o tres a cero nadie se habría asustado. A lo largo del partido variamos cosas, pero no salieron. Siempre hay que elegir lo que es mejor. A veces sale y en otras ocasiones, no. Pero no estamos arrepentidos, ni con malas sensaciones por haber jugado con dos puntas, sino todo lo contrario», sostuvo el entrenador rojiblanco.

Tampoco mostró una preocupación excesiva por el descuelgue del equipo del 'play off', a ocho puntos, insistiendo en que «esta es una carrera de larga distancia y vamos a seguir insistiendo para conseguir ahora una racha todavía mejor que la que tuvimos y que nos acerque arriba». No pasó por alto, en ese sentido, que «el déficit de puntos tan grande del que venimos hace que las cosas se vean de forma diferencia con cualquier tropiezo», algo de lo que trata aislar a toda la plantilla.

Pronto tomó protagonismo el Valencia, que visita hoy El Molinón, lo que aprovechó para tener un cariñoso recuerdo para Marcelino, en una situación delicada. «No gusta ver a entrenadores amigos en situaciones desagradables, pero es lo que tiene este mundo», recordó, antes de apuntar sobre la espectacular temporada del técnico en Mestalla del año pasado que «lo que uno hace en el pasado no suele contar, pero lo que tengo claro es que el Valencia, ojalá que después de esta eliminatoria, retomará el vuelo y alcanzará sus objetivos».

Lejos de Marcelino anunció un rival de altura al otro lado del campo, confirmando, de paso, que renovará el once para la ocasión, sin perder de vista la cita de Albacete del fin de semana. «Será un partido que nos dará la oportunidad de ver a la gente que no está contando», anticipó. Uno de ellos, Noblejas, podría irrumpir en el once en una nueva ubicación, por delante de Canella. «Es una posibilidad para mañana -por hoy-. Está trabajando bien y por características podría jugar ahí», observó sin concretar.

Lo que sí prometió es que, pese a la sacudida del once, su equipo pisará el césped con la obsesión de recuperar su versión más competitiva. «El Valencia es un rival a tener en cuenta, de Primera y que viene de caer en 'Champions', pero no podemos mirar a quién tenemos en frente. Vamos a ir con nuestra idea sin mirar al rival», prometió, insistiendo en que «vamos a intentar ser nosotros, ponerle las cosas difíciles y hacer un buen partido. Por encima del resultado tenemos que recuperar sensaciones y ver si podemos obtener un buen resultado para la vuelta».

Los delanteros

En su visualización del encuentro, José Alberto aseguró que el Sporting mantendría su intención de empujar a su oponente hacia su propio campo, aunque avisó de que, por el potencial del Valencia, pasarán momentos de agobio. «Vamos a intentarlo, pero el potencial del Valencia nos hará seguro ir atrás en algún momento». También tuvo palabras para Djurdjevic y Blackman, en el centro del debate. «Los delanteros viven del gol y cuando no lo hacen, entiendo que haya críticas, pero estamos muy contentos con ellos». Con el inglés, desaparecido ante el Zaragoza, concretó más: «El próximo sábado o mañana -por hoy- va a tener la oportunidad de acallar las críticas».

