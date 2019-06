José Gragera: «El Sporting es para mi familia y para mí lo más grande»

Lezama impone los fines de semana de fútbol al competidor, achatando al jugador imberbe. Allí se reúnen sábados y domingos exfutbolistas y técnicos de pedigrí, vinculados a la historia del Athletic, que exige a sus 'cachorros' que mantengan bien vivos sus espartanos códigos futbolísticos. Suele ser un buen termómetro en la formación de jugadores. A finales de abril se plantó allí el filial del Sporting, con un José Gragera (Gijón, 2000) imponente. «Hizo un partido de la leche», recuerdan en Mareo. Se cosió el balón al pie derecho. Hizo fluir a su equipo, entrenado ya por Manolo Sánchez Murias, y se comió a los pivotes rivales. Bien relacionado con Pedro Díaz, 0-2 terminó el partido.

Producto genuino de Mareo, a donde llegó como benjamín, este mediocentro gijonés, de 19 años, pertenece a la popular 'quinta de la Asunción': Gragera, Gaspar, Guille Rosas y Pablo García. Todos ellos del 2000. Los cuatro, antiguos estudiantes de este colegio gijonés y que 'amenazan' con llegar al primer equipo tarde o temprano. Gragera, atornillado a la dinámica de los entrenamientos de José Alberto, va de avanzadilla. Le falta el último estirón. Debutar. Y hay muchas posibilidades de que pueda saborear algún minuto pasado mañana contra el Cádiz. Él lo sabe. Y su familia, también: «Estuve viendo al Cádiz con el Extremadura y nos fijamos en sus mediocentros para ver por dónde podíamos cogerlos. Me gustaría poder debutar, pero hay muchos jugadores preparados».

Tendrán que tener cuidado, eso sí, los técnicos de Mareo. Christian Joel, Pedro Díaz y Morilla también entran en las quinielas de José Alberto para jugar. Incluso desde el once titular, visto el desarrollo de la semana. Y la normativa, que obliga a tener siempre a siete jugadores con ficha del primer equipo sobre el césped, condiciona. Una expulsión inesperada puede derivar en un escenario de alineación indebida. «Sería un sueño debutar, como ya habrán dicho más canteranos. Llevo desde los tres años yendo a El Molinón y para mi familia y para mí, el Sporting es lo más grande», promete él, ajeno a esa limitación y agradecido al entrenador: «José Alberto me dio la oportunidad en el filial y es un gran entrenador, que confía en la cantera».

Sus referencias son Busquets, Parejo, Sergio Álvarez y Alberto Rivera «Tiene personalidad y le gusta que el balón pase por él», anuncia Manolo Sánchez La presencia de los más jóvenes el sábado, limitada por las fichas profesionales

Esconder el balón

Elegante, con un talento innato para esconder el balón con el cuerpo, de giro rápido y pensamiento y ejecución a juego con su pie derecho, ha acusado lo justo la subida al primer equipo. Desde finales de mayo, tras una notable temporada con el filial, hace vida con los mayores. «Hay diferencia en los entrenamientos. El balón va más rápido y hay que estar muy atento. No puedes despistarte. Se nota el ritmo y hay que cogerlo rápido porque si no te comen», observa. «Ha crecido mucho. Tiene personalidad y orgullo. Le gusta asociarse y que el balón pase por él. No se esconde», prolonga Manolo Sánchez Murias, testigo de su crecimiento en Mareo y que le ha dirigido en esa última fase de este año con el filial.

En su valoración se repite un alto nivel técnico, siendo un mediocentro que tiende a actuar como '5', inscrustado por delante de la línea defensiva, pero en una versión más constructiva y dando mucho palique al balón. Los compañeros le buscan para apoyarse en él, que replica con pases rápidos de descongestión. «Me defino como un jugador de equipo. Me gusta ayudar, asociarme y estoy cómodo con la pelota, pero también sin ella, robando y haciendo coberturas a los compañeros», considera él.

En eso -coinciden en Mareo- ha dado un paso al frente. Tiene más regularidad y curro para la contención, apoyado en su físico (1,86 metros y 78 kilogramos). «Gana más disputas aéreas y es muy fuerte de piernas, lo que le permite hacer más esfuerzos y no dejarse superar de forma fácil. Técnicamente era muy bueno, pero ahora es más estable en estas otras facetas y ha dado un paso al frente este año», enfatizan desde el Sporting. «Entrenar con el primer equipo me está ayudando a madurar en todos los aspectos», intercede Gragera, quien recita de memoria a sus referentes. Surgen Busquets, Parejo, Sergio Álvarez y Alberto Rivera.

«No miro mucho las redes sociales, no tengo 'Twitter', ni nada. No intento preocuparme mucho por ello, sino en pensar en trabajar todos los días en Mareo», asegura sobre su día a día, atípico para un futbolista de hoy. También se le intuye en la distancia corta una inusual confianza en sí mismo, extraña para un chico de su edad. «Sí me podría encontrar bien en la dinámica del primer equipo el año que viene, pero eso no está en mi mano», remacha este mediocentro, prometiendo que no le han dicho nada sobre la pretemporada, aunque todo apunta a que estará apuntado en ella. Ya ha metido la pierna.